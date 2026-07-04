Tây Ninh đẩy mạnh đối ngoại, tạo động lực thu hút đầu tư và tăng trưởng

Phát huy lợi thế là tỉnh biên giới chiến lược, Tây Ninh xác định công tác đối ngoại là một trong những động lực quan trọng để thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận công nghệ và huy động nguồn lực cho phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Ngoại giao kinh tế tạo động lực tăng trưởng mới

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2023-2026, công tác đối ngoại được triển khai đồng bộ, bám sát chủ trương đối ngoại của Đảng, phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao vị thế địa phương.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả ngày càng rõ nét của ngoại giao kinh tế. Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.041 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 25,6 tỷ USD; tăng mạnh so với 1.615 dự án của năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu tăng liên tục từ 23,97 tỷ USD năm 2023 lên 31,4 tỷ USD năm 2025; hàng hóa của tỉnh hiện đã có mặt tại khoảng 150 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh ước đạt 14,554 tỷ USD.

Dòng vốn đầu tư quốc tế đang tìm đến Tây Ninh ngày càng nhiều hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và logistics.

Ông Gabor Fluit, Tổng Giám đốc toàn cầu Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan), đánh giá cao môi trường đầu tư thông thoáng cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương. Theo ông Gabor Fluit, đây là nền tảng quan trọng để tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư tại Tây Ninh với mục tiêu đạt công suất 25 triệu con gà giống, 20 triệu con gà thịt và 10.000 con lợn giống mỗi năm; phấn đấu đưa doanh thu toàn chuỗi đạt khoảng 2 tỷ USD.

Hiện nay, chuỗi liên kết De Heus-Hùng Nhơn đang triển khai 13 dự án trọng điểm tại Tây Ninh với tổng vốn đầu tư khoảng 13.100 tỷ đồng, góp phần hình thành hệ sinh thái chăn nuôi công nghệ cao theo hướng hiện đại, tuần hoàn và bền vững.

Cùng quan điểm đó, ông Carl Destrooper, Giám đốc Công ty Yellow Bird, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Bel Gà Việt Nam cho rằng Tây Ninh đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực.

Hàng loạt dự án công nghiệp được triển khai tạo động lực cho tăng trưởng của tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo ông Carl Destrooper, việc địa phương kiên định định hướng phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường là chiến lược phù hợp với xu thế toàn cầu. Những lĩnh vực như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác cho các nhà đầu tư quốc tế.

Ông Carl Destrooper nhấn mạnh: "Tầm nhìn phát triển dài hạn của địa phương, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện cùng sự đồng hành tích cực của chính quyền là những yếu tố tạo niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế."

Không chỉ thu hút đầu tư, hoạt động đối ngoại còn góp phần mở rộng các kênh hợp tác quốc tế. Sau khi hợp nhất tỉnh, Tây Ninh đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với 17 địa phương quốc tế thuộc Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia; triển khai thực hiện 19 bản ghi nhớ, hiệp định hợp tác và ý định thư trên nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức 451 đoàn công tác ra nước ngoài, đón tiếp 610 đoàn quốc tế và phối hợp tổ chức khoảng 13 hội nghị, hội thảo quốc tế trong giai đoạn 2023-2026, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng mạng lưới đối tác, quảng bá tiềm năng và kết nối đầu tư.

Đối ngoại vì hòa bình và phát triển

Là địa phương có đường biên giới tiếp giáp nhiều tỉnh của Vương quốc Campuchia, Tây Ninh xác định phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các địa phương nước bạn là nhiệm vụ chiến lược, góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh và mở rộng không gian phát triển kinh tế. Trong đó, Prey Veng là một trong những địa phương có quan hệ hợp tác gắn bó, hiệu quả với Tây Ninh trong nhiều năm qua.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, ông Suon Somalin, Tỉnh trưởng tỉnh Prey Veng khẳng định, những giá trị đoàn kết và tình hữu nghị giữa hai địa phương là tài sản vô giá được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Ông Suon Somalin nhấn mạnh: "Với lập trường là những người bạn, người anh em, hai nước chúng ta luôn củng cố và mở rộng quan hệ lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác toàn diện, lâu dài."

Những kết quả hợp tác kinh tế giữa hai địa phương đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác đối ngoại. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cặp cửa khẩu Tân Nam (Tây Ninh)-Meun Chey (Prey Veng) đạt trên 346 triệu USD, tăng tới 69,2 lần so với năm 2021 khi chỉ đạt khoảng 5 triệu USD.

Con số này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Chính phủ hai nước trong việc nâng cấp cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam-Meun Chey, đồng thời mở ra dư địa rất lớn cho phát triển thương mại, logistics và kinh tế biên mậu trong thời gian tới.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, công tác biên giới lãnh thổ được triển khai đồng bộ, bám sát các điều ước quốc tế và thỏa thuận giữa Việt Nam và Campuchia; góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh tế, Tây Ninh còn đẩy mạnh ngoại giao văn hóa, giao lưu nhân dân và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới. Từ năm 2023 đến năm 2026, tỉnh đã tổ chức thành công 23 đoàn xúc tiến đầu tư, thương mại tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác; đồng thời tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế, trong đó có Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026 đã tạo thêm cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh xác định đối ngoại phải thực sự trở thành cầu nối đưa tiềm năng, lợi thế của địa phương đến với các đối tác quốc tế.

Tây Ninh tập trung đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, đồng thời tranh thủ nguồn lực quốc tế phục vụ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phục vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững cho địa phương trong giai đoạn tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho rằng việc Việt Nam tham gia và thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, cùng nhiều hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương, đã mở ra không gian phát triển rộng lớn cho các địa phương, trong đó có Tây Ninh. Các hiệp định này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác đầu tư mà còn giúp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh các dự án đầu tư mới, hàng loạt doanh nghiệp hiện hữu đang tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Tây Ninh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Văn Quyết, Tây Ninh đang sở hữu nhiều lợi thế để đón đầu các dòng vốn đầu tư quốc tế. Với quy mô nền kinh tế hơn 14 tỷ USD, thuộc nhóm địa phương phát triển năng động của cả nước, cùng vị trí chiến lược nằm trên hành lang kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực biên giới Tây Nam và các nước ASEAN, tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo.

Hiện địa phương đang ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tạo giá trị gia tăng lớn, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghệ môi trường… Tây Ninh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án ổn định, lâu dài và hiệu quả.

Trong kỷ nguyên hội nhập, khi đối ngoại ngày càng gắn chặt với phát triển, Tây Ninh đang cho thấy cách tiếp cận chủ động, sáng tạo và thực chất. Từ một tỉnh biên giới, địa phương đang từng bước trở thành điểm kết nối quan trọng của các dòng chảy đầu tư, thương mại và hợp tác quốc tế, qua đó tạo thêm động lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng Đông Nam Bộ và cả nước./.

Tây Ninh không để khoảng trống trong quản lý khu vực cửa khẩu, biên giới Tây Ninh là địa phương có gần 369 km đường biên giới, nhiều cửa khẩu và hoạt động thương mại biên giới diễn ra sôi động, vì vậy việc triển khai hiệu quả Nghị định 153 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.