Kinh tế 6 tháng năm 2026 tạo đà cho tăng trưởng 2 con số

GDP 6 tháng năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 7,94%; quý 2 tăng 8,39%), cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2025 (7,63%).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế 6 tháng năm 2026 của Việt Nam đạt mức tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước nhờ hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội và điều hành, quản lý vĩ mô của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành và địa phương.

GDP 6 tháng năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 tăng 7,94%; quý 2 tăng 8,39%), cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2025 (7,63%).

Khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng năm 2026 đạt 12,25 triệu lượt khách, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2026 ước đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 21%; nhập khẩu tăng 33,4%.

Với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2026 có khả năng đạt và vượt mục tiêu đặt ra.

Thu hút đầu tư 6 tháng năm 2026 tiếp tục khởi sắc, cho thấy khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế được cải thiện và niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam được củng cố./.