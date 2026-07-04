Mỹ: Lợi nhuận của các hãng dầu khí dự kiến tăng cao nhất trong nhiều năm

Các tập đoàn dầu khí lớn của Mỹ dự kiến sẽ đạt lợi nhuận quý 2 cao nhất trong nhiều năm, nhờ giá dầu và biên lợi nhuận lọc dầu tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông bùng phát.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh khả quan này có thể khiến ngành dầu khí đối mặt sức ép lớn hơn từ chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạ giá xăng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Exxon Mobil và Chevron dự kiến sẽ công bố lợi nhuận quý 2 cao gấp hơn ba lần so với quý trước. Giá dầu tăng mạnh sau khi xung đột tại Iran nổ ra hồi cuối tháng Hai đã hỗ trợ đáng kể cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp dầu khí.

Các nhà phân tích cho rằng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp này có thể đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, thời điểm thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Theo số liệu do LSEG tổng hợp, Exxon Mobil dự kiến đạt lợi nhuận ròng điều chỉnh khoảng 15,9 tỷ USD trong quý 2 trong khi Chevron được dự báo đạt khoảng 9,9 tỷ USD.

Công ty tư vấn TPH ước tính biên lợi nhuận lọc dầu đối với xăng tại Mỹ trong quý 2 đạt trung bình khoảng 25 USD/thùng, tăng khoảng 16 USD so với quý trước.

Biên lợi nhuận đối với dầu diesel cũng tăng lên khoảng 45 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh trong bối cảnh nhiều nhà máy lọc dầu ở nước ngoài thiếu nguồn cung.

Trong nhiều tháng qua, giá xăng cao đã khiến người tiêu dùng Mỹ chịu áp lực lớn về chi phí sinh hoạt, đồng thời trở thành vấn đề chính trị quan trọng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chính quyền Tổng thống Trump đã kêu gọi Bộ Tư pháp điều tra khả năng xảy ra hành vi nâng giá bất hợp lý trên thị trường xăng dầu.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cũng cảnh báo Nhà Trắng có thể xem xét các biện pháp hành chính nếu giá bán lẻ xăng không giảm đáng kể.

Sau khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz được nối lại từ tháng trước, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn giá xăng trung bình tại Mỹ giảm xuống khoảng 2,5 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), thấp hơn đáng kể so với mức hiện nay khoảng 3,85 USD/gallon. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dầu khí cho rằng họ chỉ có ảnh hưởng hạn chế đến giá bán lẻ xăng.

Theo ngành này, giá dầu thô chỉ chiếm khoảng một nửa giá xăng tại các trạm bán lẻ, trong khi phần còn lại phụ thuộc vào chi phí lọc dầu, vận chuyển, phân phối, tiếp thị và thuế.

Dù giá dầu đã quay về mức trước khi xung đột bùng phát, giá xăng tại Mỹ vẫn cao hơn khoảng 22% so với trước đó. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung nhiên liệu thành phẩm còn hạn chế và lượng tồn kho xăng ở mức thấp, thay vì do giá dầu thô.

Ông Bob McNally, Chủ tịch Rapidan Energy Group, cho rằng diễn biến này phản ánh những mất cân đối mang tính cơ cấu giữa cung và cầu trên thị trường nhiên liệu.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) cũng nhấn mạnh giá xăng không biến động hoàn toàn đồng pha với giá dầu thô, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu chịu tác động từ các cuộc xung đột./.

Giá dầu Mỹ giảm xuống dưới ngưỡng 75 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 3 Sau khi Mỹ công bố quyết định miễn trừ các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động mua dầu từ Iran trong thời hạn 60 ngày, giá dầu thô của nước này đã giảm 2,7% trong phiên giao dịch ngày 22/6.

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