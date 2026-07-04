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Toàn cảnh thế giới: Nga-Ukraine tiếp tục không kích qua lại, nhiều người thiệt mạng

Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Nga và các vùng lãnh thổ do Moskva kiểm soát.

Viết Thành
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Bản tin 60s toàn cảnh của Báo Điện tử VietnamPlus tuần này sẽ có những nội dung chính sau:

Nga và Ukraine tiếp tục không kích lẫn nhau, nhiều người thiệt mạng.

Israel tuyên bố duy trì hiện diện quân sự tại Liban, Syria và Gaza.

Tương lai bất định ở Gaza sau 1.000 ngày kể từ xung đột Israel - Hamas.

Tổng thống Trump giành lợi thế pháp lý trong tranh chấp về thực thi luật nhập cư.

Afghanistan không kích các mục tiêu IS trên lãnh thổ Pakistan.

Trung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới./.

(Vietnam+)
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