Họp Bộ trưởng CPTPP và Hội đồng CPTPP: Việt Nam phát huy vai trò điều phối

Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 3/7 cho hay trong khuôn khổ Năm Chủ tịch Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 2026, Việt Nam đã tổ chức phiên họp trực tuyến cấp Bộ trưởng CPTPP và phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 10 vào ngày 26/6.

Tại phiên họp, các Bộ trưởng/đại diện thành viên CPTPP đã dành thời gian thảo luận nhiều nội dung quan trọng bao gồm: khởi động việc thảo luận chi tiết đối với việc gia nhập của 3 nền kinh tế là Indonesia, Philippines và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE); thành lập “Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được”; rà soát việc đàm phán gia nhập đối với Costa Rica và Uruguay, đàm phán nâng cấp hiệp định và các hoạt động hợp tác, triển khai cơ chế Đối thoại thương mại và đầu tư giữa CPTPP và các đối tác.

Về phía các thành viên CPTPP, các Bộ trưởng/đại diện thành viên chia sẻ quan điểm chung rằng trong tình hình thương mại quốc tế nhiều biến động như hiện nay, các thành viên CPTPP cần tăng cường hợp tác nhằm xử lý thách thức chung, duy trì chuỗi cung ứng và mang lại lợi ích cho tất cả thành viên.

Đồng thời, các Bộ trưởng/đại diện CPTPP cũng nhất trí cho rằng việc tiếp tục mở rộng CPTPP thông qua kết nạp các thành viên mới đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao của Hiệp định sẽ góp phần nâng cao vai trò, sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của CPTPP trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu, qua đó củng cố vị thế của hiệp định như một khuôn khổ thương mại tự do chất lượng cao, cởi mở và dựa trên luật lệ.

Việt Nam cam kết phối hợp chặt chẽ với thành viên, đồng thời bảo đảm rằng mọi bước phát triển của Hiệp định tiếp tục dựa trên các nguyên tắc, tiêu chuẩn và lợi ích chung đã được thành viên cùng xây dựng.

Đồng thời, Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả, bảo đảm cân bằng giữa việc thực thi đầy đủ, hiệu quả cam kết hiện có với việc thúc đẩy các ưu tiên mới của Hiệp định, qua đó tăng cường phối hợp và từng bước định hình các định hướng hợp tác chung của CPTPP trong giai đoạn tới.

Tại các phiên họp này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua các văn kiện bao gồm: Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng CPTPP về Mở rộng, Thực thi và Hợp tác; Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng CPTPP về An ninh năng lượng và chuỗi cung ứng đối với hàng hóa năng lượng thiết yếu và hàng hóa bị ảnh hưởng khác.Ngoài ra, các Bộ trưởng cũng quyết định thành lập “Nhóm công tác tạm thời nhằm thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch và có thể dự đoán được”.

Theo kế hoạch, phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11 sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2026 tại Việt Nam.

CPTPP là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đầu tiên mà Việt Nam tham gia. Cho đến nay, hiệp định có 12 thành viên, bao gồm: Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Vương quốc Anh và Việt Nam. Trong năm 2026, Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch luân phiên Hiệp định CPTPP.

Đặc biệt, CPTPP đã giúp hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các thành viên hiệp định tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm 2025, kết quả thương mại giữa Việt Nam với các thành viên CPTPP có những tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều đạt 124,5 tỷ USD, tăng 11,9 % so với năm trước. Trong số đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5%; nhập khẩu đạt 53,8 tỷ USD, tăng 12,5%.

Xét về thị trường, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang tất cả các thị trường CPTPP đều tăng trưởng tích cực; trong đó, 3 thị trường Việt Nam mới có quan hệ hiệp định thương mại tự do là Canada, Mexico và Peru đều chứng kiến mức tăng trưởng tích cực, lần lượt là 18,13%, 28,67% và 15,75%./.

Khai mạc Phiên họp Quan chức cấp cao Hiệp định CPTPP lần thứ nhất năm 2026 Các thành viên CPTPP sẽ tiếp tục thúc đẩy việc triển khai hiệu quả Hiệp định, tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và củng cố vai trò của CPTPP trong cấu trúc thương mại khu vực và toàn cầu.

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