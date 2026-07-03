Ấn Độ ra mắt container sản xuất trong nước đầu tiên

Ấn Độ vừa ghi dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược tự chủ hàng hải khi chính thức ra mắt container vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu đầu tiên được sản xuất trong nước cho Tập đoàn vận tải biển toàn cầu AP Moller - Maersk.

Bộ trưởng Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ Sarbananda Sonowal đã khánh thành container này tại kho container nội địa Maersk-CONCOR ở Dadri, bang Uttar Pradesh.

Sự kiện được xem là cột mốc mới trong nỗ lực hiện thực hóa các chương trình “Ấn Độ tự lực”, “Sản xuất tại Ấn Độ” và Tầm nhìn Hàng hải 2047 của Chính phủ Ấn Độ.

Đáng chú ý, Maersk đã đặt hàng thêm 1.000 container vận chuyển sản xuất tại Ấn Độ từ Tập đoàn DCM Shriram. Động thái này cho thấy niềm tin ngày càng lớn của các doanh nghiệp vận tải biển quốc tế vào năng lực sản xuất công nghiệp hàng hải của Ấn Độ, đồng thời mở ra cơ hội hình thành một chuỗi cung ứng container trong nước có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Sonowal nhấn mạnh Ấn Độ “không chỉ sản xuất container vận chuyển”, mà đang xây dựng một hệ sinh thái sản xuất hàng hải đủ sức cạnh tranh quốc tế, phục vụ mục tiêu xây dựng một “Ấn Độ phát triển.”

Theo ông, việc container do Ấn Độ sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn ISO và Công ước quốc tế về container an toàn cho thấy sản phẩm trong nước đã đủ điều kiện tham gia thị trường toàn cầu.

Cột mốc này diễn ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Narendra Modi và ông Robert Maersk Uggla, Chủ tịch Hội đồng Giám sát AP Moller - Maersk, vào tháng 2/2025.

Khi đó, ông Modi đã kêu gọi Maersk hỗ trợ phát triển ngành sản xuất container đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Ấn Độ. Chỉ sau 16 tháng, định hướng này đã được cụ thể hóa bằng sản phẩm đầu tiên được đưa vào khai thác thương mại.

Về chính sách, Chính phủ Ấn Độ đã công bố Chương trình thúc đẩy sản xuất container trị giá 10.000 crore rupee trong Ngân sách Liên bang năm 2026. Chương trình này nhằm giảm phụ thuộc vào container nhập khẩu, tăng khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và hỗ trợ cả các dự án sản xuất mới lẫn mở rộng cơ sở hiện có.

Theo Bộ trưởng Sonowal, chương trình trên đặt mục tiêu tăng năng lực sản xuất container hằng năm của Ấn Độ lên gấp 10 lần, đạt tối đa khoảng 750.000 TEU, thông qua hỗ trợ vốn đầu tư, ưu đãi vận hành, nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển công nghệ. Mục tiêu dài hạn là đưa Ấn Độ trở thành trung tâm xuất khẩu container chất lượng cao trên thế giới.

Bước tiến này cũng nằm trong chiến lược rộng hơn nhằm xây dựng hệ sinh thái hàng hải hiện đại của Ấn Độ. New Delhi thời gian qua đã ban hành nhiều đạo luật mới về vận tải biển thương mại, vận tải ven biển và cảng biển; đồng thời triển khai các sáng kiến số như “Một quốc gia, một quy trình cảng”, Cửa sổ một cửa hàng hải và nền tảng e-Samudra để cải thiện môi trường kinh doanh.

Cùng với các dự án hạ tầng lớn như cảng Vadhavan, cảng trung chuyển container quốc tế tại Vịnh Galathea và các bến container mới, việc sản xuất thành công container xuất nhập khẩu đầu tiên trong nước được kỳ vọng sẽ giúp Ấn Độ từng bước vươn lên trong chuỗi giá trị hàng hải toàn cầu, giảm chi phí logistics, tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và củng cố vị thế của nước này như một quốc gia thương mại lớn./.

Mỹ đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% đối với hàng hóa Ấn Độ Ấn Độ nằm trong nhóm 54 nền kinh tế bị USTR cho là chưa ban hành và thực thi hiệu quả lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa liên quan lao động cưỡng bức, cùng với nhiều đối tác thương mại lớn khác của Mỹ.

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