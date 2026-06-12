Kinh tế

WB: Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 11/6, WB cho biết hoạt động kinh tế của Ấn Độ vẫn duy trì đà tích cực trong những tháng đầu năm nhờ nhu cầu nội địa ổn định.

Tạ Quang Trung
Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Cảng hàng hóa ở Thiruvananthapuram, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm tài chính 2026-2027, với mức tăng trưởng 6,6%, dù thấp hơn so với năm trước, trong bối cảnh giá năng lượng và chi phí đầu vào gia tăng gây sức ép lên nhu cầu tư nhân.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố ngày 11/6, WB cho biết hoạt động kinh tế của Ấn Độ vẫn duy trì đà tích cực trong những tháng đầu năm nhờ nhu cầu nội địa ổn định.

Tiêu dùng cá nhân, đặc biệt tại khu vực nông thôn, tiếp tục vững, trong khi nhu cầu tại khu vực thành thị đang phục hồi. Cơ quan này cũng nhận định việc cắt giảm thuế hàng hóa và dịch vụ (GST) sẽ góp phần hỗ trợ tiêu dùng trong nước.

WB cho rằng tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ trong năm tài chính 2026-2027 sẽ chậm lại do tác động từ giá năng lượng cao và các chi phí đầu vào khác, song tăng trưởng kinh tế của nước này có thể phục hồi lên mức 7,2% trong năm tài chính 2027-2028 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu cải thiện.

Báo cáo cũng nêu rõ việc Mỹ giảm thuế quan cùng triển vọng triển khai các hiệp định thương mại tự do có thể giúp giảm bớt tác động từ nhu cầu bên ngoài suy yếu, nhất là đối với xuất khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, WB dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Nam Á sẽ giảm xuống còn 6,3% trong năm 2026, chủ yếu do tác động tiêu cực từ xung đột tại Trung Đông, khiến giá năng lượng tăng, nguồn cung dầu khí bị thu hẹp, đồng thời ảnh hưởng đến kiều hối và du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)
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