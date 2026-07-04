Thái Lan đẩy mạnh phát triển ngành xe điện, thu hút hơn 4,1 tỷ USD vốn đầu tư

Thái Lan tiếp tục đẩy mạnh chiến lược phát triển ngành xe điện (EV), với tổng vốn đầu tư được cấp ưu đãi đạt hơn 4,1 tỷ USD, qua đó củng cố vị thế là một trong những trung tâm sản xuất ô tô và xe điện hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Theo Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư Thái Lan (BOI) Narit Therdsteerasukdi, tính đến hết tháng 5/2026, BOI đã phê duyệt ưu đãi đầu tư cho 198 dự án trong lĩnh vực xe điện với tổng vốn hơn 4,1 tỷ USD.

Các dự án bao phủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất xe điện, pin, linh kiện quan trọng đến hạ tầng trạm sạc và trạm đổi pin.

Trong số này, các dự án sản xuất xe điện chạy pin (BEV) có tổng vốn đầu tư khoảng 1,19 tỷ USD với 18 dự án; xe hybrid (HEV) đạt khoảng 900 triệu USD với 7 dự án; xe hybrid sạc điện (PHEV) đạt khoảng 284 triệu USD với 7 dự án.

Ngoài ra còn có 57 dự án sản xuất pin và hệ thống lưu trữ năng lượng với tổng vốn khoảng 1 tỷ USD, cùng 49 dự án sản xuất các linh kiện chủ chốt như động cơ điện, hệ thống quản lý pin và hệ thống điều khiển năng lượng, trị giá khoảng 377 triệu USD.

Ở lĩnh vực hạ tầng, Thái Lan đã phê duyệt 42 dự án đầu tư trạm sạc và trạm đổi pin với tổng vốn gần 295 triệu USD, dự kiến lắp đặt hơn 22.900 điểm sạc trên toàn quốc, trong đó có trên 10.000 điểm sạc nhanh.

BOI cho biết các chính sách ưu đãi đầu tư hiện không chỉ tập trung vào xe điện chạy pin mà bao phủ tất cả các công nghệ phương tiện điện hóa, gồm xe hybrid nhẹ (MHEV), hybrid, hybrid sạc điện và xe điện chạy pin, nhằm tạo điều kiện để các hãng xe chuyển đổi theo lộ trình phù hợp, đồng thời phát triển đồng bộ chuỗi cung ứng trong nước.

Theo số liệu của BOI, năm 2025, các dòng xe điện và xe điện hóa chiếm hơn 44% tổng số xe đăng ký mới tại Thái Lan, tăng mạnh so với mức 3% cách đây 5 năm. Trong đó, xe hybrid chiếm tỷ trọng lớn nhất với 21,8%, tiếp theo là xe điện chạy pin với 19,6% và xe hybrid sạc điện với 2,9%.

Đến nay, phần lớn các hãng xe điện được BOI cấp ưu đãi trong giai đoạn 2022-2025 đã đưa nhà máy vào hoạt động tại Thái Lan, gồm Mercedes-Benz, Great Wall Motor, SAIC Motor-CP, BYD, Aion Automobile, Changan, EV Primus; trong năm 2026 có thêm BMW, Hyundai Mobility và Omoda & Jaecoo bắt đầu sản xuất xe điện tại nước này. Các doanh nghiệp này đã tạo việc làm cho hơn 16.000 lao động Thái Lan.

Để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, BOI cũng thúc đẩy kết nối giữa các nhà sản xuất linh kiện trong nước với các hãng xe điện thông qua các chương trình xúc tiến công nghiệp.

Trong hai năm qua, Thái Lan đã tổ chức 18 hoạt động kết nối doanh nghiệp, tạo hơn 1.200 cuộc gặp giữa các đối tác và dự kiến mang lại giá trị mua sắm linh kiện trong nước khoảng 1,8 tỷ USD./.

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