Trí tuệ nhân tạo, năng lượng và an ninh dẫn dắt chu kỳ đầu tư toàn cầu mới

Theo báo cáo Triển vọng đầu tư quý 3/2026 của ngân hàng HSBC, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh năng lượng và các khoản đầu tư liên quan đến quốc phòng được dự báo sẽ là động lực chính thúc đẩy giai đoạn triển khai vốn toàn cầu tiếp theo.

Bất chấp những biến động thị trường và sự dịch chuyển địa chính trị, các xu hướng cấu trúc liên quan đến việc áp dụng AI, nỗ lực độc lập năng lượng và an ninh quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ sự mở rộng kinh tế và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong dài hạn.

HSBC nhận định rằng các chính phủ và doanh nghiệp đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, quan hệ thương mại và các nguồn năng lượng sau những bài học từ đại dịch COVID-19 và căng thẳng địa chính trị gần đây.

Trong hệ sinh thái AI, các cơ hội đầu tư tiềm năng đang tập trung vào những nhà sản xuất bán dẫn, các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu và những công ty tiên phong ứng dụng công nghệ AI.

Bên cạnh đó, việc gia tăng chi tiêu cho hạ tầng năng lượng, điện khí hóa và các dự án liên quan đến an ninh cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn vào những lĩnh vực công nghệ, công nghiệp, vật liệu và tiện ích.

Đối với khu vực châu Á, ngân hàng này giữ quan điểm lạc quan nhờ vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn và những tiến bộ nhanh chóng trong phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn.

Châu Á được đánh giá là khu vực có vị thế tốt để hưởng lợi từ sự tăng tốc đầu tư vào AI trên toàn cầu, đồng thời mở ra nhiều cơ hội thu nhập trong thị trường thu nhập cố định và các nỗ lực cải cách quản trị doanh nghiệp.

HSBC duy trì vị thế ưu tiên đối với các thị trường Trung Quốc đại lục, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), Singapore và Hàn Quốc.

Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị tạo ra một bức tranh kinh tế thế giới không đồng nhất, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì kỷ luật với những danh mục tài sản đa dạng bao gồm trái phiếu, vàng, hạ tầng và các khoản đầu tư thay thế.

Việc tập trung vào các cơ hội tăng trưởng cấu trúc dài hạn thay vì những biến động ngắn hạn của thị trường được xem là chiến lược then chốt để ứng phó với những bất ổn và bảo đảm hiệu quả đầu tư trong giai đoạn tới./.

Giới đầu tư toàn cầu dịch chuyển tài sản vì căng thẳng Trung Đông Báo cáo quốc tế cho thấy xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng bất ổn địa chính trị, tác động mạnh đến thị trường năng lượng và thúc đẩy xu hướng “đa dạng hóa chủ quyền” của giới giàu có.