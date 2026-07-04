Nhật Bản tìm động lực tăng trưởng mới từ ngành công nghiệp nội dung

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tăng gấp đôi ngân sách hỗ trợ các ngành công nghiệp nội dung như phim hoạt hình (anime), trò chơi điện tử (game) và âm nhạc lên khoảng 100 tỷ yen (tương đương 621 triệu USD) nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Công nghiệp nội dung là một trong 17 lĩnh vực tăng trưởng trọng tâm theo dự thảo Chiến lược tăng trưởng mà Tokyo dự kiến công bố trong tháng này.



Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, doanh thu từ thị trường nước ngoài của ngành công nghiệp nội dung Nhật Bản hiện đạt khoảng 6.000 tỷ yen (37,3 tỷ USD) mỗi năm, vượt giá trị xuất khẩu chất bán dẫn.

Chính phủ Nhật Bản đặt mục tiêu nâng con số này lên 20.000 tỷ yen vào năm 2033 và dự kiến đầu tư ít nhất 500 tỷ yen trong 5 năm tới để hiện thực hóa mục tiêu.



Đối với các ngành trọng điểm là anime và manga (truyện tranh), Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ đào tạo đội ngũ biên dịch viên và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sản xuất các tác phẩm hướng tới khán giả quốc tế.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng sẽ tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền ngày càng tinh vi trên các trang web ở nước ngoài.



Trong lĩnh vực trò chơi điện tử, Chính phủ Nhật Bản sẽ tập trung thúc đẩy phát triển thị trường cho các tựa game trên điện thoại thông minh và máy tính, những mảng được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng hơn so với trò chơi trên máy chơi game gia đình.

Ngoài ra, nước này cũng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm thuộc lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và phim truyền hình.



Theo kế hoạch, các định hướng chính sách cụ thể sẽ được Chính phủ Nhật Bản hoàn thiện trước cuối năm nay./.

Nhật Bản trên đà tăng trưởng trong 73 tháng liên tiếp Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, nền kinh tế nước này đã bước vào giai đoạn mở rộng kể từ khi chạm đáy vào tháng 5/2020 trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

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