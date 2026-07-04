Ấn Độ thúc đẩy tự do hóa thương mại với ASEAN thông qua nâng cấp AITIGA

Bộ Ngoại giao Ấn Độ (MEA) ngày 3/7 cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA), coi đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách Hành động hướng Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu tại cuộc họp báo trước chuyến công du của Thủ tướng Narendra Modi tới Indonesia, Australia và New Zealand từ ngày 8-11/7, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách phương Đông Rudrendra Tandon cho biết việc nâng cấp AITIGA là một tiến trình đa phương với sự tham gia của toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN.

Thứ trưởng Tandon nêu rõ AITIGA được ký kết từ nhiều năm trước và không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển cũng như cơ cấu kinh tế hiện nay của cả Ấn Độ và ASEAN.

Hiệp định hiện hành áp dụng các mức ưu đãi thuế quan khác nhau đối với các nước thành viên, do đó quá trình rà soát lần này hướng tới mục tiêu mở rộng tự do hóa thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và mang lại lợi ích cân bằng cho cả hai bên.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tandon nhấn mạnh việc hoàn tất quá trình nâng cấp AITIGA đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các nước ASEAN. Vì vậy, New Delhi đang duy trì đối thoại thường xuyên với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy đàm phán, đồng thời tiếp tục nâng cấp quan hệ song phương với từng quốc gia thành viên ASEAN.

Tuy nhiên, ông cho biết chưa thể công bố thêm chi tiết do đây là quá trình đàm phán đa phương giữa Ấn Độ với tất cả các nước ASEAN.

Liên quan đến quan hệ kinh tế với Australia, Vụ trưởng Vụ châu Đại Dương thuộc MEA Vishwesh Negi cho biết Ấn Độ và Australia đang nỗ lực hoàn tất Hiệp định Hợp tác Kinh tế Toàn diện (CECA) trên cơ sở cân bằng lợi ích của cả hai bên.

Ông nhắc lại rằng hai nước đã ký Hiệp định Hợp tác Kinh tế và Thương mại (ECTA) năm 2022 và hiện Bộ Công thương Ấn Độ đang phối hợp với phía Australia tiếp tục đàm phán CECA. Hai bên kỳ vọng sớm đạt được một văn kiện toàn diện và cân bằng, trong khi các trưởng đoàn đàm phán sẽ sớm tiến hành các vòng đàm phán tiếp theo.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Narendra Modi sẽ thăm Indonesia trong các ngày 8-9/7, Australia ngày 10/7 và New Zealand ngày 11/7.

Chuyến thăm Indonesia sẽ tập trung rà soát quan hệ đối tác song phương và tăng cường hợp tác với ASEAN, trong khi tại Australia, ông Modi sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Australia lần thứ ba. Điểm dừng chân cuối cùng là New Zealand, nơi ông Modi sẽ trở thành Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên thăm chính thức sau 40 năm./.

Ấn Độ coi ASEAN là động lực tăng trưởng mới Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar cho biết Ấn Độ và ASEAN đang hướng tới các công nghệ mới đầy tiềm năng, đặc biệt là hydro xanh và amoniac xanh.