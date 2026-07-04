Lâm Đồng: Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực trong giai đoạn mới

Sau một năm thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng đang mở ra một không gian phát triển mới cho ngành du lịch.

Từ cao nguyên Đà Lạt, đại ngàn Tà Đùng đến biển xanh Mũi Né và đảo Phú Quý, sự hội tụ của rừng, núi, cao nguyên và biển đã tạo nên lợi thế hiếm có, giúp địa phương từng bước định vị thương hiệu là trung tâm du lịch xanh, chất lượng cao của cả nước.

Không gian du lịch mới từ sự liên kết vùng

Trước đây, mỗi địa phương phát triển theo lợi thế riêng: Đà Lạt nổi tiếng với du lịch nghỉ dưỡng, khí hậu ôn hòa; Bình Thuận thu hút du khách bởi biển xanh, cát trắng và văn hóa làng chài; Đắk Nông ghi dấu ấn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, hồ Tà Đùng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Sau sáp nhập, những lợi thế này không còn tồn tại như các điểm đến riêng lẻ mà được kết nối trong một chiến lược phát triển thống nhất. Không gian du lịch được mở rộng từ biển đến rừng, từ cao nguyên xuống duyên hải, tạo thành hệ sinh thái du lịch đa dạng với đầy đủ biển, rừng, hồ, thác, nông nghiệp công nghệ cao cùng bản sắc văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc.

Vẻ đẹp nên thơ của Danh lam thắng cảnh quốc gia hồ Xuân Hương (phường Xuân Hương-Đà Lạt). (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Sự kết nối này mở ra các hành trình liên vùng hấp dẫn như "Đà Lạt-Mũi Né-Tà Đùng," "Biển- Núi-Hoa" hay "Cao nguyên-Duyên hải-Công viên địa chất UNESCO."

Du khách giờ đây có thể trải nghiệm nhiều loại hình du lịch trong cùng một chuyến đi, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá cao nguyên, du lịch sinh thái đến tìm hiểu văn hóa bản địa. Điều đó không chỉ làm phong phú trải nghiệm mà còn kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và lan tỏa lợi ích kinh tế đến nhiều địa phương.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, đa dạng hóa sản phẩm

Lâm Đồng hiện sở hữu nhiều điểm đến nổi bật mang tầm quốc gia và quốc tế. Hồ Tà Đùng với hơn 40 hòn đảo giữa mặt nước xanh biếc được ví như "Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên", trở thành điểm đến hấp dẫn cho du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Không chỉ có cảnh quan nguyên sơ, khu vực này còn lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào M'Nông, Mạ, K'Ho cùng cộng đồng người H'Mông, tạo nên sức hút riêng cho du lịch cộng đồng.

Trong khi đó, Đà Lạt tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch nghỉ dưỡng với hàng loạt sản phẩm mới như chương trình âm nhạc đường phố, nghệ thuật cộng đồng quanh hồ Xuân Hương, du lịch nông nghiệp công nghệ cao và các tour trải nghiệm đặc sắc.

Ga Đà Lạt. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Điểm nhấn là tour "Hành trình đêm Đà Lạt" trên tuyến đường sắt cổ từ Ga Đà Lạt đến Ga Trại Mát vẫn duy trì sức hút sau hơn hai năm khai thác, phục vụ bình quân khoảng 120 lượt khách mỗi đêm.

Ở phía Đông của tỉnh, Phan Thiết và đảo Phú Quý tiếp tục phát huy lợi thế biển với các hoạt động thể thao biển, nghỉ dưỡng, khám phá đồi cát, làng chài và thưởng thức hải sản. Việc kết nối giữa biển và cao nguyên đang tạo nên những sản phẩm du lịch hoàn toàn mới, gia tăng sức cạnh tranh cho điểm đến Lâm Đồng.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, tỉnh tiếp tục mở rộng các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa, thể thao mạo hiểm, MICE, chăm sóc sức khỏe, du lịch địa chất và kinh tế ban đêm nhằm đáp ứng xu hướng trải nghiệm đa dạng của du khách.

Tăng trưởng tích cực sau một năm sáp nhập

Những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026 cho thấy hướng đi mới của ngành du lịch Lâm Đồng đang phát huy hiệu quả.

Trong 6 tháng qua, toàn tỉnh đón gần 12 triệu lượt khách, đạt 47,83% kế hoạch năm, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 825.000 lượt, tăng 18,6%. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch toàn tỉnh đạt trên 33.310 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ năm 2025. Đây được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh ngành du lịch cả nước tiếp tục cạnh tranh gay gắt về điểm đến và thị trường khách quốc tế.

Hạ tầng phục vụ du lịch cũng tiếp tục được nâng cấp với 4.259 cơ sở lưu trú, hơn 67.500 phòng, trong đó có 111 khách sạn từ 3 đến 5 sao; 99 khu, điểm du lịch cùng 121 doanh nghiệp lữ hành đang hoạt động.

Những con số này tạo nền tảng để tỉnh hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách, trong đó có gần 1,6 triệu lượt khách quốc tế và doanh thu khoảng 71.500 tỷ đồng trong năm 2026.

Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển

Để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực, Lâm Đồng đang tập trung đầu tư mạnh vào hệ thống hạ tầng giao thông kết nối.

Nhiều dự án trọng điểm được triển khai như các tuyến cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương; nâng cấp Quốc lộ 28, 28B và Quốc lộ 55; mở rộng Cảng hàng không quốc tế Liên Khương; xây dựng Cảng hàng không Phan Thiết.

Khi các công trình hoàn thành, thời gian di chuyển giữa cao nguyên và vùng biển sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tour liên tuyến và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh cũng tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch thông qua hàng loạt sự kiện lớn như Chào mùa du lịch Hè 2026, Ngày Văn hóa-Du lịch Lâm Đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 cùng nhiều giải thể thao, văn hóa quy mô quốc gia.

Hướng đến thương hiệu du lịch thống nhất

Thắng cảnh hồ Tà Đùng nằm trong Vườn Quốc gia Tà Đùng (xã Tà Đùng, Lâm Đồng) nổi tiếng với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa mặt nước trong xanh, được ví như "vịnh Hạ Long thu nhỏ" của núi rừng Tây Nguyên. (Ảnh: Nguyễn Huy Thành/TTXVN)

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, lợi thế sau hợp nhất cần được phát huy bằng tư duy phát triển mới, trong đó lấy liên kết không gian, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ làm trọng tâm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ngành du lịch vẫn đối mặt với không ít thách thức như sản phẩm mới chưa thật sự khác biệt, hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, một số dự án đầu tư còn chậm, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu và tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số điểm đến.

Để khắc phục những hạn chế này, tỉnh đang tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm; thúc đẩy chuyển đổi số; phát triển kinh tế ban đêm; hỗ trợ du lịch cộng đồng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Khẳng định vai trò ngành kinh tế động lực

Một năm sau sáp nhập chưa phải là khoảng thời gian dài để khai thác hết tiềm năng của vùng đất mới, nhưng đã đủ để định hình một hướng phát triển rõ nét. Thay vì phát triển theo từng điểm đến riêng lẻ, Lâm Đồng đang xây dựng một hệ sinh thái du lịch liên kết, nơi biển, cao nguyên và đại ngàn bổ trợ cho nhau, tạo nên chuỗi trải nghiệm độc đáo hiếm có tại Việt Nam.

Với lợi thế tài nguyên phong phú, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản phẩm không ngừng đổi mới cùng quyết tâm của chính quyền và doanh nghiệp, du lịch Lâm Đồng đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ.

Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, địa phương còn kỳ vọng xây dựng thương hiệu du lịch thống nhất, phát triển theo hướng xanh, bền vững và chất lượng cao, qua đó từng bước đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế động lực trong giai đoạn phát triển mới./.

Tạo cú hích để ngành du lịch Lâm Đồng tiếp tục bứt phá mạnh mẽ Ngoài thế mạnh truyền thống, Lâm Đồng tiếp tục mở rộng loại hình du lịch cộng đồng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch văn hóa-tâm linh, thể thao mạo hiểm, MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch địa chất.