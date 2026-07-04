Kết nối du lịch Kho mở Hoàng tộc Chăm: Cú hích “đánh thức” di sản 400 năm tuổi

Giữa vùng đất nắng gió Bắc Bình, Kho mở Hoàng tộc Chăm tại xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng đang lưu giữ một kho tàng hiện vật vô giá của vương triều Pô Klong Mơ Nai (1622-1627).

Với hơn 100 hiện vật gốc có tuổi đời gần 4 thế kỷ, từ trang phục hoàng tộc, vương miện, sắc phong đến đồ thờ tự, gốm sứ, kim loại quý…, nơi đây được xem như một “cuốn sử sống” phản ánh sinh hoạt cung đình của người Chăm xưa.

Được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ năm 1993, đồng thời được đưa vào khai thác du lịch theo mô hình “kho mở” trong những năm gần đây, Kho mở Hoàng tộc Chăm mang trong mình tiềm năng lớn để trở thành điểm nhấn của du lịch di sản Lâm Đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, “kho báu” này vẫn đang trong tình trạng chưa được đánh thức đúng tầm, khi lượng khách tham quan còn thưa thớt, hạ tầng và nhân lực phục vụ du lịch còn nhiều hạn chế.

Tiềm năng du lịch tại Kho mở Hoàng tộc Chăm vẫn chưa được đánh thức

Kho mở Hoàng tộc Chăm là một không gian trưng bày hiện vật đơn thuần, là nơi lưu giữ ký ức của một vương triều Chăm Pa từng tồn tại rực rỡ trên dải đất miền Trung Việt Nam. Điều đặc biệt của bộ sưu tập này là tính “nguyên gốc” hiếm có. Hơn 100 hiện vật vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn qua gần 400 năm, dù phần lớn chất liệu vải, gỗ đã bị ảnh hưởng bởi thời gian, chỉ còn lại các hiện vật kim loại như vàng, bạc, đồng là bền vững hơn.

Trang phục lễ hội của Hoàng tộc Chăm. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, nổi bật là các bộ trang phục vua, hoàng hậu, hoàng tử, công chúa Chăm với hoa văn tinh xảo; vương miện hoàng tộc; búi tóc hoàng hậu bằng vàng ròng; cùng nhiều sắc phong, tư liệu hành chính bằng chữ Hán-Nôm phản ánh mối liên hệ giữa triều đình Chăm và các triều đại phong kiến Việt Nam. Đây là nguồn tư liệu quý không chỉ có giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa nghiên cứu văn hóa-nhân học sâu sắc.

Theo đánh giá của các chuyên gia bảo tàng, bộ sưu tập này có thể xem như một “bản ghi chép bằng hiện vật” về đời sống hoàng cung Chăm Pa, giúp tái hiện sinh động xã hội, tín ngưỡng, nghệ thuật và đời sống cung đình từ thế kỷ 17. Tuy nhiên, giá trị ấy vẫn chưa được chuyển hóa thành sức hút du lịch tương xứng.

Thực tế sau khi mô hình kho mở được đưa vào hoạt động từ năm 2024, lượng khách đến tham quan vẫn rất hạn chế, chủ yếu là các đoàn công tác hoặc khách nghiên cứu. Du khách đại chúng gần như chưa biết đến điểm đến này như một sản phẩm du lịch hoàn chỉnh.

Nguyên nhân được chỉ ra là hệ thống trưng bày còn mang tính gia đình, thiếu không gian trải nghiệm chuyên nghiệp; công tác truyền thông chưa mạnh; và đặc biệt là thiếu đội ngũ làm du lịch bài bản. Dù người dân địa phương am hiểu sâu sắc văn hóa Chăm, nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về hướng dẫn, thuyết minh hay tổ chức tour. Điều đó khiến Kho mở Hoàng tộc Chăm vẫn dừng lại ở một “kho hiện vật quý” hơn là một điểm đến du lịch sống động trong bản đồ du lịch di sản của khu vực.

Di tích lịch sử cấp quốc gia và nỗ lực xây dựng mô hình điểm đến du lịch

Những đồ vật trong Bộ sưu tập di sản Hoàng Tộc Chăm. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Kho mở Hoàng tộc Chăm được hình thành từ bộ sưu tập của hậu duệ vương triều Pô Klong Mơ Nai, hiện do gia đình gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trước đây, bộ sưu tập được cất giữ trong không gian kín vì yếu tố tâm linh, tín ngưỡng và bảo đảm an toàn. Chỉ đến sau khi được công nhận là Di tích cấp quốc gia, mô hình kho mở mới từng bước được triển khai nhằm đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Trong giai đoạn 2023-2024, ngành văn hóa tỉnh Bình Thuận đã phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh và gia đình hoàng tộc triển khai dự án xây dựng mô hình “Kho mở bộ sưu tập di sản Hoàng tộc Chăm gắn với hành trình du lịch văn hóa địa phương.” Các hoạt động bao gồm kiểm kê hiện vật, khảo sát, phân loại tư liệu, đồng thời từng bước hoàn thiện không gian trưng bày.

Hiện kho mở được thiết kế với hai không gian chính: một khu vực thờ tự và không gian giới thiệu lịch sử dòng tộc; khu còn lại trưng bày hiện vật quý như vương miện, trang phục hoàng gia, sắc phong và các tư liệu cổ. Bên cạnh đó, hệ thống camera giám sát, tủ trưng bày, thiết bị chống ẩm mốc và mã QR giới thiệu cũng đã được lắp đặt nhằm hỗ trợ công tác bảo quản và thuyết minh.

Các lớp tập huấn về du lịch cộng đồng và quản lý di sản cũng đã được tổ chức cho gia đình hoàng tộc và cán bộ địa phương, nhằm từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động đón khách. Tuy vậy, mô hình này vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu. Các chuyên gia du lịch nhận định rằng để trở thành điểm đến thực thụ, Kho mở Hoàng tộc Chăm cần được kết nối vào chuỗi tour tuyến rõ ràng, đặc biệt là các tuyến du lịch văn hóa Chăm trong khu vực Bắc Bình-Phan Thiết-Bàu Trắng.

Bên cạnh đó, yếu tố con người vẫn là điểm nghẽn lớn. Việc thiếu hướng dẫn viên chuyên nghiệp, thiếu kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm khiến điểm đến chưa tạo được chiều sâu cho du khách. Hạ tầng dịch vụ như khu đón tiếp, không gian nghỉ chân hay hoạt động phụ trợ gần như chưa phát triển, làm giảm khả năng giữ chân khách.

Để Kho mở Hoàng tộc Chăm trở thành điểm nhấn du lịch văn hóa đặc trưng

Du khách chụp ảnh bộ vương miện của Vua Pô Klong Mơh Nai và búi tóc của Hoàng hậu Po Bia Som bằng chất liệu vàng với đường nét chạm khắc hoa văn tinh xảo, độc đáo đầu thế kỷ XVII. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Để Kho mở Hoàng tộc Chăm thực sự trở thành điểm nhấn trên bản đồ du lịch Lâm Đồng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược tổng thể, trong đó có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, ngành chuyên môn và gia đình sở hữu di sản.

Trước hết, cần đầu tư nâng cấp không gian trưng bày theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nguyên gốc của hiện vật. Việc ứng dụng công nghệ số, thuyết minh đa phương tiện, trình chiếu 3D hay trải nghiệm thực tế ảo có thể giúp du khách tiếp cận di sản một cách sinh động hơn, đồng thời giảm áp lực lên hiện vật gốc.

Song song đó, việc phát triển các sản phẩm du lịch bổ trợ là yếu tố quan trọng. Không chỉ dừng lại ở tham quan, Kho mở cần được tích hợp vào một hệ sinh thái trải nghiệm rộng hơn như biểu diễn nghệ thuật dân gian Chăm, trình diễn nghề truyền thống, ẩm thực bản địa hay mô hình homestay cộng đồng. Những yếu tố này sẽ giúp kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị chi tiêu của du khách.

Ngoài ra, việc đào tạo nguồn nhân lực địa phương là giải pháp mang tính nền tảng. Người dân bản địa chính là chủ thể văn hóa, nhưng cần được trang bị thêm kỹ năng làm du lịch, kỹ năng giao tiếp và quản lý dịch vụ để có thể tham gia một cách hiệu quả vào chuỗi giá trị du lịch.

Khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng sở hữu nhiều di tích lịch sử văn hóa của dân tộc Chăm và là nơi có đông người Chăm sinh sống của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với đền thờ Pô Klong Mơ Nai, ở đây còn có đền thờ Pô Anit, Trung tâm Trưng bày văn hóa Chăm, làng gốm Chăm Bình Đức và đặc biệt là tháp Pô Sah Inư… Việc kết nối Kho mở Hoàng tộc Chăm với các điểm di tích lân cận sẽ tạo thành tuyến du lịch liên hoàn, gia tăng sức hấp dẫn cho toàn khu vực. Đây là chiến lược đúng đắn để đánh thúc tiềm năng di sản. Sự kết hợp này mang đến trải nghiệm xuyên suốt về đời sống, tín ngưỡng, và lịch sử của đồng bào Chăm cho du khách.

Quan trọng hơn, cần một cơ chế hỗ trợ dài hạn về kinh tế và bảo tồn, giúp gia đình gìn giữ di sản có thể yên tâm tham gia hoạt động du lịch mà vẫn đảm bảo an toàn cho hiện vật.

Nếu được đầu tư bài bản, đúng hướng “Kho mở bộ sưu tập di sản văn hoá Hoàng tộc Chăm” mở ra tiềm năng rất lớn để địa phương khai thác loại hình du lịch di sản văn hóa.

Kho mở Hoàng tộc Chăm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức của một vương triều cổ, mà còn có thể trở thành biểu tượng của du lịch văn hóa Chăm tại Việt Nam-nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong một không gian di sản sống động, góp phần đưa văn hóa Chăm đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước./.

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