Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị viết tiếp khát vọng hòa bình

Với chủ đề “Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình,” Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao tổ chức với quy mô cấp quốc gia, sẽ khai mạc vào tối nay (4/7), tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc biệt mà còn là bản tuyên ngôn giàu tính nhân văn về khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Trên mảnh đất từng được xem là "tọa độ lửa," nơi từng hứng chịu biết bao bom đạn và mất mát, hôm nay vang lên thông điệp của hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững. Đó cũng là cách Quảng Trị kể với thế giới câu chuyện của một dân tộc đã bước ra từ chiến tranh bằng lòng nhân ái và khát vọng dựng xây tương lai.

Nơi ký ức chiến tranh hóa thành biểu tượng của hòa bình

Ít nơi nào trên dải đất hình chữ S mang trong mình nhiều dấu tích chiến tranh như Quảng Trị. Suốt hơn hai thập niên kháng chiến, nơi đây là giới tuyến chia cắt đất nước, là chiến trường ác liệt bậc nhất của cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Thành cổ Quảng Trị đã đi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân Việt Nam. (Ảnh: Tường Vi/TTXVN)

Những địa danh, như: Thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, địa đạo Vịnh Mốc, Khe Sanh, Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9... đã đi vào lịch sử như những biểu tượng của lòng quả cảm, của sự hy sinh và khát vọng thống nhất non sông.

Mỗi tấc đất Quảng Trị gần như đều thấm máu của những người con đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Quảng Trị hiện có 157 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 74.000 mộ liệt sỹ, trong đó có 2 nghĩa trang quốc gia (Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, Nghĩa trang Đường 9).

Bởi vậy, với Quảng Trị, hòa bình chưa bao giờ là khái niệm trừu tượng. Đó là giá trị được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi xuân, bằng những mất mát không gì bù đắp được của nhiều thế hệ.

Chính vì từng trải qua đau thương nên hơn ai hết, người dân Quảng Trị hiểu rằng không có điều gì quý hơn hòa bình.

Từ vùng đất của chiến tranh đến điểm hẹn của hòa bình

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 mang chủ đề "Từ ký ức đến tương lai-Quảng Trị vì hòa bình" được tổ chức trong một dấu mốc đặc biệt.

Đây là lễ hội đầu tiên của tỉnh Quảng Trị sau khi thực hiện hợp nhất đơn vị hành chính, mở ra không gian phát triển mới với tầm nhìn rộng lớn hơn nhưng vẫn gìn giữ nguyên vẹn những giá trị lịch sử đã làm nên bản sắc của vùng đất này.

Tên gọi của Lễ hội chứa đựng một thông điệp sâu sắc. "Ký ức" không phải để nuôi dưỡng hận thù, mà để nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của độc lập, tự do và hòa bình. "Tương lai" là lời khẳng định rằng những đau thương của quá khứ sẽ được chuyển hóa thành động lực phát triển, thành nền tảng để xây dựng một xã hội nhân văn, cởi mở và bền vững.

Lễ hội cũng là dịp để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì hòa bình, vì sự trường tồn của dân tộc. Sự tri ân ấy không chỉ dành cho quá khứ mà còn là lời nhắc nhở trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 kéo dài đến hết năm 2026, trong đó điểm nhấn là lễ khai mạc diễn ra vào tối 4/7 tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.

Trong lịch sử hiện đại, ít có quốc gia nào phải gánh chịu hậu quả chiến tranh kéo dài và nặng nề như Việt Nam. Hàng triệu người đã hy sinh. Biết bao gia đình mất đi người thân. Bom mìn, chất độc hóa học và những di chứng chiến tranh vẫn còn hiện hữu ở nhiều vùng đất.

Chính vì từng đi qua chiến tranh nên Việt Nam càng thấu hiểu giá trị của hòa bình. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong đường lối đối ngoại của Việt Nam: độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên trì giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực cũng như thế giới.

Từ Quảng Trị, thông điệp ấy càng trở nên thuyết phục hơn. Một vùng đất từng bị bom cày đạn xới nay mở rộng vòng tay đón bạn bè quốc tế. Đó chính là sức mạnh của lòng bao dung và tinh thần hướng tới tương lai của dân tộc Việt Nam.

Hòa bình - nền tảng của phát triển bền vững

Ngày nay, Quảng Trị đang chuyển mình mạnh mẽ. Những vùng đất từng đầy hố bom đang phủ kín màu xanh của rừng, của những cánh đồng điện gió, điện mặt trời, của các khu kinh tế, cảng biển và những tuyến giao thông kết nối liên vùng.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Trị có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển văn hóa, du lịch và ngành du lịch đã có nhiều đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh. Lễ hội Vì hòa bình 2026 là một cơ hội lớn cho du lịch Quảng Trị phát triển. Đó là minh chứng rằng hòa bình không chỉ là điểm kết thúc của chiến tranh, mà còn là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Du lịch lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái đang trở thành những ngành kinh tế quan trọng, góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến của ký ức, của lòng biết ơn và của khát vọng phát triển.

Các Tổ công tác tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị). (Ảnh: TTXVN phát)

Việc tổ chức Lễ hội Vì hòa bình không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh địa phương mà còn góp phần lan tỏa văn hóa hòa bình, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác quốc tế và tạo động lực mới cho phát triển kinh tế-xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Hoàng Xuân Tân, Lễ hội là dịp quảng bá hình ảnh quê hương Quảng Trị đổi mới, năng động, giàu bản sắc cũng như giới thiệu tiềm năng, lợi thế về văn hóa, du lịch của tỉnh; tạo cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp hợp tác, đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Cùng với đó, Lễ hội Vì hòa bình 2026 là bước hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, các định hướng chiến lược của Việt Nam về phát triển văn hóa và phát huy sức mạnh mềm quốc gia, trong đó có mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế.

"Từ ký ức đến tương lai" không đơn thuần là chủ đề của một lễ hội. Đó là hành trình mà Quảng Trị đã đi qua. Đó cũng là hành trình của Việt Nam - một dân tộc từng trải qua nhiều đau thương nhưng luôn lựa chọn hòa bình, lấy hòa bình làm nền tảng cho phát triển, lấy lòng nhân ái để khép lại quá khứ và cùng thế giới hướng tới một tương lai hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Giữa những biến động của thế giới hôm nay, thông điệp ấy càng trở nên có ý nghĩa: hòa bình không phải món quà được ban tặng, mà là thành quả phải được gìn giữ bằng ký ức, bằng trách nhiệm và bằng khát vọng của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình./.

Lễ hội Vì Hòa bình 2026: “Ký ức không chỉ là lời nhắc nhở về quá khứ…” Lễ hội Vì Hòa bình không chỉ mang ý nghĩa tri ân quá khứ mà còn gửi gắm thông điệp hướng tới tương lai, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin vào hòa bình, đoàn kết và phát triển.

​