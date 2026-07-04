Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội lần thứ 40 Đảng Cộng sản Pháp

Đại hội toàn quốc lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp (PCF) đã khai mạc ngày 3/7 tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp.

Trong ba ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận và thông qua những định hướng lớn của đảng trong giai đoạn tới, tập trung vào các vấn đề việc làm, tiền lương, công nghiệp, dịch vụ công, chuyển đổi sinh thái, hòa bình và đoàn kết quốc tế, đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới.

Đại hội quy tụ các đại biểu đến từ các tổ chức đảng của PCF trên toàn nước Pháp cùng nhiều đoàn đại biểu của các đảng cộng sản, công nhân và cánh tả trên thế giới.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương dẫn đầu tham dự Đại hội.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên khai mạc Đại hội lần thứ 40 của Đảng Cộng sản Pháp (PCF). (Ảnh: Hữu Chiến/TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Bí thư toàn quốc PCF Fabien Roussel nhấn mạnh Đại hội lần thứ 40 được tổ chức đúng một thế kỷ sau Đại hội lần thứ 5 của đảng cũng diễn ra tại Lille năm 1926.

Theo ông, dù thế giới và nước Pháp đã có nhiều thay đổi trong 100 năm qua, những giá trị cốt lõi của phong trào cộng sản vẫn còn nguyên ý nghĩa, đó là đấu tranh chống mọi hình thức bóc lột, bảo vệ người lao động và xây dựng một nền hòa bình bền vững.

Điểm lại kết quả hoạt động kể từ Đại hội lần thứ 39, ông Roussel cho biết PCF đã kiên trì theo đuổi các cuộc đấu tranh về lao động và an sinh xã hội, đặc biệt là phản đối việc nâng tuổi nghỉ hưu lên 64, tiếp tục bảo vệ chủ trương nghỉ hưu ở tuổi 60 và mở rộng nguồn đóng góp cho hệ thống an sinh xã hội từ các khoản thu nhập từ vốn và cổ tức.

Theo ông, trong bối cảnh sức mua suy giảm, việc nâng tiền lương và bảo vệ việc làm phải trở thành ưu tiên hàng đầu nhằm cải thiện đời sống người dân và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

Nhà lãnh đạo PCF cũng dành nhiều thời lượng để nói về yêu cầu phục hồi nền công nghiệp Pháp và củng cố hệ thống dịch vụ công. Theo ông, đảng đã triển khai nhiều chiến dịch trên phạm vi cả nước nhằm bảo vệ các nhà máy, bệnh viện, trường học, hệ thống giao thông công cộng và các dịch vụ thiết yếu tại địa phương.

Ông khẳng định công nghiệp và dịch vụ công không chỉ là nền tảng của tăng trưởng mà còn là điều kiện để bảo đảm công bằng xã hội và chủ quyền kinh tế của nước Pháp.

Vấn đề hòa bình và đoàn kết quốc tế tiếp tục được đặt ở vị trí nổi bật trong chương trình nghị sự của Đại hội. Ông Roussel tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại hòa bình với Israel trên cơ sở giải pháp hai nhà nước, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ dân thường và tôn trọng các nghị quyết của Liên hợp quốc.

Ông nhấn mạnh PCF kiên trì phản đối chủ nghĩa khủng bố cũng như mọi hành động phủ nhận quyền tồn tại của các dân tộc.

Một nội dung được nhấn mạnh trong diễn văn là tình đoàn kết của PCF đối với Cuba. Ông Roussel cho rằng Cuba đang phải gánh chịu lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Ông cho biết trong ba năm qua, PCF đã phát động nhiều chiến dịch trên phạm vi toàn quốc nhằm hỗ trợ nhân dân Cuba, với sự tham gia của hơn 50 liên đoàn địa phương, quyên góp được trên 100.000 euro và gửi nhiều container hàng viện trợ tới quốc đảo Caribe này. Theo ông, đó là biểu hiện cụ thể của tinh thần đoàn kết quốc tế mà PCF luôn theo đuổi.

Đề cập đến bối cảnh quốc tế, Bí thư PCF bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng các cuộc xung đột vũ trang trên thế giới và xu hướng chạy đua quân sự. Ông cho rằng hòa bình cần tiếp tục là giá trị trung tâm trong đường lối của PCF, đồng thời kêu gọi nước Pháp theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tăng cường đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và ưu tiên các giải pháp ngoại giao.

Ông cũng chỉ trích việc gia tăng chi tiêu quốc phòng trong khi nhiều lĩnh vực như giáo dục, y tế và dịch vụ công vẫn thiếu nguồn lực đầu tư.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế-xã hội, ông Roussel khẳng định chuyển đổi sinh thái phải trở thành một trong những trụ cột của chiến lược phát triển đất nước.

Theo ông, PCF đã xây dựng kế hoạch hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, đồng thời chủ trương kết hợp phát triển năng lượng hạt nhân với năng lượng tái tạo, thay vì đặt hai lĩnh vực này trong thế đối lập.

Nhà lãnh đạo PCF cho rằng quá trình chuyển đổi xanh chỉ có thể thành công khi đi đôi với phát triển công nghiệp, bảo vệ việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Về tổ chức đảng, ông Roussel đánh giá cao những nỗ lực mở rộng lực lượng đảng viên và tăng cường hoạt động tại cơ sở trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh Đại hội cần tiếp tục củng cố sức mạnh tổ chức, phát huy dân chủ nội bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ông cũng khẳng định PCF sẽ tiếp tục thúc đẩy đoàn kết các lực lượng cánh tả, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho những cuộc vận động chính trị quan trọng trong thời gian tới.

Theo chương trình, Đại hội lần thứ 40 sẽ thảo luận và thông qua văn kiện chính trị, bầu Ban lãnh đạo mới và xác định các ưu tiên hành động của PCF trong những năm tới.

Trong bối cảnh nước Pháp đối mặt nhiều thách thức về tăng trưởng, sức mua, chuyển đổi xanh, an ninh và địa chính trị, những quyết sách được thông qua tại Đại hội được kỳ vọng sẽ góp phần định hình đường hướng phát triển của một trong những chính đảng lâu đời nhất nước Pháp, đồng thời tạo cơ sở cho các hoạt động chính trị của PCF trong giai đoạn tiếp theo./.

Đảng Cộng sản Pháp nhấn mạnh dấu mốc chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới, thúc đẩy hợp tác quốc tế và hướng tới tương lai bền vững cho đất nước.