Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sau 1 năm vận hành chính quyền 3 cấp, cải cách thủ tục hành chính đang chuyển mạnh từ yêu cầu thuận lợi cho cơ quan quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, qua đó nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của nền hành chính nhà nước./.
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