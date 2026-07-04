Đẩy mạnh cải cách hành chính góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Với tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của Bắc Ninh lên tới 46,3%, đây là con số ấn tượng nhất cả nước, khẳng định vai trò trụ cột của công nghệ và kinh tế số đối với mô hình tăng trưởng mới của tỉnh.