Xây dựng nền hành chính liêm chính, phòng ngừa tham nhũng ngay từ cơ sở

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tiếp tục được triển khai đồng bộ với trọng tâm là nâng cao hiệu quả phòng ngừa, kiểm soát quyền lực và tăng cường minh bạch trong hoạt động công vụ.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, hoàn thiện thể chế, địa phương chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Triển khai có trọng tâm, trọng điểm

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Toàn tỉnh đã ban hành 390 văn bản nhằm cụ thể hóa và triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đồng thời tổ chức 1.218 cuộc tuyên truyền với 48.604 lượt người tham gia thông qua nhiều hình thức như hội nghị, sinh hoạt cơ quan, hệ thống quản lý văn bản điện tử, truyền thanh cơ sở và các nhóm cộng đồng trên nền tảng số. Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng ngừa tham nhũng ngay từ cơ sở.

Cùng với công tác tuyên truyền, các giải pháp phòng ngừa tiếp tục được thực hiện đồng bộ. Tây Ninh tăng cường công khai, minh bạch trong những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; tổ chức 31 cuộc kiểm tra tại 51 cơ quan, đơn vị về việc thực hiện công khai, minh bạch và chưa phát hiện vi phạm.

Thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Thành Phương/TTXVN)

Địa phương cũng ban hành 250 văn bản quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện 18 cuộc kiểm tra, qua đó chưa ghi nhận trường hợp sai phạm.

Việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, kiểm soát xung đột lợi ích tiếp tục được siết chặt. Trong kỳ, 40 cơ quan, đơn vị được kiểm tra về nội dung này và chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Mặc dù đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nên chưa triển khai chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ, tỉnh vẫn chủ động rà soát và thực hiện chuyển đổi 8 trường hợp nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

Một trong những giải pháp được Tây Ninh đặc biệt chú trọng là kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Trong năm 2025, toàn tỉnh có 2.603 bản kê khai tài sản, thu nhập được thực hiện và công khai đạt 100% theo quy định.

Thanh tra tỉnh đã tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 23 cá nhân thuộc 6 cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục nâng cao tính minh bạch, phòng ngừa nguy cơ phát sinh tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết cùng với việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ trong phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện vụ việc tham nhũng mới; tuy nhiên các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi, xử lý một vụ việc có dấu hiệu lợi dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất để trục lợi đã được chuyển cơ quan điều tra xem xét theo quy định.

Ở lĩnh vực điều tra, trong kỳ đã khởi tố 1 vụ án và 7 bị can liên quan đến các hành vi thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ; đồng thời tiếp tục xem xét trách nhiệm người đứng đầu đối với 1 vụ việc, theo dõi việc xử lý trách nhiệm đối với 3 vụ việc đã có kết quả xử lý trước đó. Đây là những động thái thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi để xảy ra sai phạm, góp phần tăng cường tính răn đe, phòng ngừa.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Không chỉ trong khu vực nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng tại khu vực ngoài nhà nước cũng được quan tâm. Kết quả rà soát đối với 50 doanh nghiệp và tổ chức cho thấy các đơn vị đều đã xây dựng quy tắc ứng xử, văn hóa kinh doanh, cơ chế công khai, minh bạch và quy định xử lý trách nhiệm khi xảy ra tham nhũng; trong kỳ chưa phát hiện trường hợp vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những khó khăn nhất định khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khối lượng công việc ở cấp xã tăng nhanh, trong khi đội ngũ công chức phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, chưa có nhiều điều kiện nghiên cứu chuyên sâu và cập nhật kịp thời các quy định mới về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Việc thay đổi tổ chức bộ máy và nhân sự phụ trách tại một số đơn vị cũng ảnh hưởng nhất định đến tiến độ triển khai nhiệm vụ.

Thời gian tới, Tây Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các chủ trương của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tập trung thực hiện hiệu quả các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Tỉnh đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; đồng thời phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, liêm chính.

Với việc đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tây Ninh đang từng bước củng cố nền hành chính liêm chính, phục vụ nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương nâng cao chất lượng quản trị, tạo dựng niềm tin của người dân, doanh nghiệp và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới./.

Phát huy vai trò “gác gôn” trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng Đến cuối năm, Ban Nội chính cần tập trung nghiên cứu đối với các đề án, văn bản quan trọng, nhất là những nội dung lớn, còn ý kiến khác nhau trong các dự án luật trình Quốc hội xem xét.