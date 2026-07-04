Đoàn cứu hộ Việt Nam tìm thấy thêm 15 nạn nhân động đất tại Venezuela

Ngày 3/7 (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam tiếp tục chia thành nhiều mũi triển khai tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira, nơi chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela.

Trong ngày làm việc, đoàn công tác đã đưa thêm 15 thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới các công trình đổ sập ra khỏi hiện trường. Các nạn nhân sau khi được đưa ra ngoài đều được bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela để thực hiện các thủ tục theo quy định.

Đến nay, đoàn Việt Nam đã tìm kiếm và đưa tổng cộng 45 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát.

Theo đại diện đoàn công tác, quá trình tìm kiếm được triển khai trong điều kiện đặc biệt phức tạp. Hiện trường có nhiều công trình bị sập hoàn toàn, các khối bê tông và kết cấu thép chồng lấn, trong khi các dư chấn vẫn tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với lực lượng làm nhiệm vụ.

Vì vậy, các mũi cứu hộ phải kết hợp sử dụng chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm chuyên dụng và phương tiện cơ giới để xác định vị trí nghi có nạn nhân trước khi tổ chức tiếp cận, đào bới.

Đoàn cứu hộ Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Quân đội và Công an được triển khai tới Venezuela ngay sau khi nước bạn đề nghị hỗ trợ quốc tế khắc phục hậu quả động đất.

Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp, quãng đường cơ động dài và điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại khu vực bị ảnh hưởng còn nhiều khó khăn, các lực lượng vẫn duy trì làm việc với cường độ cao, tranh thủ từng giờ để mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Chó nghiệp vụ phát hiện vị trí nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Ngoài nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, đoàn công tác cũng tổ chức lực lượng quân y hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ và người dân tại khu vực hiện trường khi cần thiết, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ Venezuela nhằm bảo đảm hiệu quả xử lý từng điểm tìm kiếm.

Những kết quả đạt được trong những ngày qua tiếp tục khẳng định năng lực, kinh nghiệm của lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam trong tham gia các hoạt động ứng phó thảm họa quốc tế.

Đây cũng là lần thứ ba lực lượng cứu hộ Việt Nam thực hiện nhiệm vụ nhân đạo ở nước ngoài sau khi đã tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.

Cùng ngày, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn công tác, đã công bố thư biểu dương của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi tới các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela.

Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt qua khó khăn của lực lượng cứu hộ Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những kết quả bước đầu mà đoàn công tác đã đạt được.

Đại tướng đề nghị cán bộ, chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng nước sở tại, nỗ lực tìm kiếm thêm các nạn nhân, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân, ngày 3-7 (giờ địa phương). (Ảnh: Hoàng Vũ/Vietnam+)

Đại tướng cũng khẳng định cán bộ, chiến sỹ toàn quân và nhân dân cả nước luôn dõi theo, tin tưởng và tự hào về những đóng góp của đoàn công tác Việt Nam trong hoạt động cứu trợ nhân đạo quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam trách nhiệm, sẵn sàng chung tay hỗ trợ bạn bè quốc tế khi xảy ra thiên tai, thảm họa./.