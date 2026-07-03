Lào nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 2/7, tại thủ đô Vientiane, đã diễn ra Hội thảo khoa học thường niên năm 2026 với chủ đề “Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và xã hội bằng pháp luật, đảm bảo thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển (LDC) và đạt mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong bối cảnh toàn cầu mới.”



Diễn ra thường niên từ năm 2021, hội thảo do Viện Khoa học kinh tế và xã hội quốc gia Lào phối hợp với Đại học quốc gia Lào, Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào và một số viện nghiên cứu đồng tổ chức, quy tụ các nhà nghiên cứu, đại diện các bộ, ngành và đại diện các tổ chức xã hội trong nước, các đối tác phát triển trong và ngoài nước.

Đây là diễn đàn để trao đổi thông tin, chia sẻ kết quả nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách.



Việc đưa đất nước thoát khỏi LDC và đạt SDGs là một trong những mục tiêu chiến lược trọng tâm đã được Lào xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng XII, cũng như Tầm nhìn 2030, Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia đến năm 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030).



Chính phủ Lào xác định việc đạt được các mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình mới của thế giới xen lẫn cả cơ hội và thách thức, như tình hình xung đột địa chính trị thế giới, sự gia tăng tỷ lệ già hóa dân số toàn cầu, biến đổi khí hậu, sự phát triển của công nghệ thông tin và các yếu tố khác.

Trên cơ sở đó, hội thảo đã tập trung vào 4 nhóm nội dung lớn quan trọng, gồm Xu hướng tác động từ các xung đột địa chính trị thế giới đối với phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, thế giới và Lào; Sự thay đổi về cơ cấu độ tuổi của dân số thế giới, tác động đối với sự dịch chuyển lao động và thị trường lao động tại Lào; Sự phát triển của công nghệ thông tin: cơ hội và thách thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Lào; và Biến đổi khí hậu: thách thức và phương pháp thích ứng./.

Hiện thực hóa cam kết đầu tư, phát huy vai trò doanh nghiệp trong hợp tác Việt-Lào Dự án hợp tác phát triển bất động sản tại Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane thể hiện tinh thần hữu nghị, hợp tác song hành, cam kết đồng lòng phát triển thịnh vượng giữa doanh nghiệp Việt Nam-Lào.

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