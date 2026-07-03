Lào-Myanmar thắt chặt quan hệ hợp tác song phương

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, nhận lời mời của Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao đã thăm cấp nhà nước tới Lào từ ngày 3-5/7.

Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (12/7/1955 - 12/7/2025), đồng thời góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác láng giềng gần gũi tốt đẹp giữa hai quốc gia ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều thành tựu mới.



Tại cuộc hội đàm sau lễ đón, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing đã đánh giá lại tình hình hợp tác song phương thời gian qua, trao đổi ý kiến, thảo luận và xác định phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hai bên bày tỏ vui mừng khi thấy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa Lào và Myanmar ngày càng được củng cố và đơm hoa kết trái.

Điều này được thể hiện rõ nét qua sự hợp tác chính trị sâu sắc, sự tin cậy lẫn nhau ở cấp cao, việc luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau hiệu quả, cũng như duy trì thường xuyên các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.

Hai bên cũng đánh giá cao kết quả hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như: quốc phòng - an ninh, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, năng lượng, lao động, giáo dục...

Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành liên quan tiếp tục trao đổi, phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác để mang lại hiệu quả thực chất cho cả hai nước và nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá cao việc hợp tác trao đổi thông tin, hợp tác an ninh biên giới giữa hai nước, cùng như việc hai nước luôn ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế; nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các diễn đàn khu vực và quốc tế quan trọng, đặc biệt là trong khuôn khổ Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Liên hợp quốc, Hợp tác Mekong - Lan Thương (MLC) và các diễn đàn quốc tế khác; trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế nổi bật mà hai bên cùng quan tâm.



Chủ tịch nước Lào khẳng định chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng, là cột mốc lịch sử mới trong việc thắt chặt, vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó và hợp tác láng giềng tốt đẹp Lào - Myanmar vốn được gìn giữ, phát triển trong suốt hơn 7 thập kỷ qua lên một tầm cao mới.

Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cũng chúc mừng thành công của cuộc tổng tuyển cử và việc thành lập chính phủ mới của Myanmar hồi đầu năm 2026 này; chúc mừng ông Min Aung Hlaing đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và được nhân dân Myanmar tín nhiệm bầu giữ chức Tổng thống.

Chủ tịch nước Lào bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Min Aung Hlaing, đất nước Myanmar sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh và thịnh vượng.



Về phần mình, Tổng thống Min Aung Hlaing cũng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành trước sự đón tiếp nồng hậu, đậm tình đồng chí anh em của Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.



Cũng nhân chuyến thăm, hai bên đã ký kết, trao đổi một số văn kiện hợp tác./.

Việt-Lào tăng cường hợp tác đầu tư, thúc đẩy kết nối Hành lang kinh tế Đông-Tây Trải dài từ Myanmar, Thái Lan, Lào đến Việt Nam, Hành lang kinh tế Đông-Tây đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết khu vực, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

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