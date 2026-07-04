Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc trong nắng nóng cực đoan

Các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày nước Mỹ giành độc lập bước vào giai đoạn cao điểm trên khắp “xứ sở Cờ hoa” trong ngày 3/7 theo giờ địa phương, khi các lễ hội được tổ chức song song với những nỗ lực bảo đảm an toàn trong bối cảnh phần lớn đất nước đang hứng chịu đợt nắng nóng cực đoan.

Khi các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của nước Mỹ trở nên sôi động hơn, từ Quảng trường Quốc gia ở thủ đô Washington, Quảng trường Thời đại ở thành phố New York đến Núi Rushmore ở tiểu bang Nam Dakota, giới chức vừa phải điều phối các lễ hội trong không khí hân hoan, vừa ứng phó với những đợt nắng nóng nguy hiểm buộc nhiều sự kiện phải thay đổi lịch trình và gây gián đoạn hoạt động đi lại trên toàn quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới bang Nam Dakota để phát biểu và theo dõi màn bắn pháo hoa tại Núi Rushmore vào tối 3/7.

Một điểm mới lạ trong dịp này là Quảng trường Thời đại ở thành phố New York sẽ tổ chức nghi thức thả quả cầu vào lúc nửa đêm để chào đón kỳ nghỉ Quốc khánh 4/7, với không khí sôi động vốn thường chỉ dành cho đêm Giao thừa.

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc, quân đội Mỹ tiến hành các chuyến bay biểu diễn của máy bay quân sự trên khu vực Quảng trường Quốc gia từ ngày 24/6 đến ngày 10/7.

Đợt bay trình diễn mới nhất là điểm nhấn của Hội chợ triển lãm “Great American State Fair” kéo dài 16 ngày tại Quảng trường Quốc gia.

Chuỗi hoạt động sẽ lên đến cao điểm vào ngày 4/7, khi pháo hoa sẽ được bắn tại nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ, cùng với các buổi tiệc nướng ngoài trời và những bữa tiệc của khu dân cư.

Tổng thống Trump cũng sẽ có thêm một bài phát biểu tại Quảng trường Quốc gia ở Washington trước màn bắn pháo hoa được quảng bá là có quy mô lịch sử.

Tuy nhiên, bên cạnh các hoạt động lễ hội, vấn đề an toàn cũng được đặc biệt quan tâm khi đợt nắng nóng có khả năng phá kỷ lục đang bao trùm phần lớn khu vực Trung Tây và Bờ Đông nước Mỹ.

Giới chức khuyến cáo người dân tham gia các hoạt động mừng Quốc khánh cần uống đủ nước và nghỉ ngơi tại những nơi có điều hòa nhiệt độ khi cần thiết.

Thành phố Philadelphia đã hủy cuộc diễu hành “Chào mừng Độc lập” dự kiến diễn ra trong ngày 3/7. Một số vùng ngoại ô của Washington cũng hủy hoặc hoãn các màn bắn pháo hoa do thời tiết quá nóng.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ đã ban hành cảnh báo nắng nóng cực đoan đối với phần lớn khu vực Trung Tây, vùng Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc, kéo dài từ phía Đông bang Kansas đến phía Nam bang Maine, bao gồm các thành phố St. Louis, Indianapolis, Baltimore, Philadelphia, New York và Boston.

Hãng đường sắt Amtrak cũng đã hủy một số chuyến tàu ở vùng Đông Bắc do nhiệt độ quá cao có thể ảnh hưởng đến đường ray.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia cho biết chỉ số cảm nhận nhiệt, kết hợp giữa nhiệt độ không khí và độ ẩm, có thể lên tới 46 độ C ở một số nơi.

Ban tổ chức các hoạt động tại thủ đô Washington cho biết sẽ bổ sung thêm các điểm cấp nước, khu vực làm mát và dịch vụ hỗ trợ y tế. Buổi hòa nhạc tối 3/7, một hoạt động truyền thống trong dịp Quốc khánh tại Washington, vẫn được tổ chức, nhưng sẽ mở cổng muộn hơn thường lệ./.

Khoảng 160 triệu người Mỹ chịu ảnh hưởng của đợt nắng nóng nguy hiểm Nhiều thành phố, bao gồm Boston, New York, Philadelphia, Washington D.C, đang mở thêm các trung tâm tránh nóng và tăng cường các nguồn lực công cộng khi đợt nắng nóng nguy hiểm bao trùm khu vực.