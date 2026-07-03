Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh

Ngày 3/7, Trung Quốc đã công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ, qua đó tiếp tục đặt trọng tâm vào tăng trưởng xanh, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thực hiện các mục tiêu khí hậu dài hạn.

Theo kế hoạch do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) công bố, đến năm 2030, nước này sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống kinh tế tuần hoàn bao trùm các khâu sản xuất, tiêu dùng, tái chế và tái sử dụng.

Ngành tái chế tài nguyên hướng mục tiêu sẽ đạt quy mô 8.000 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 1.200 tỷ USD). Trung Quốc cũng đặt mục tiêu cơ bản đến năm 2035 hình thành hệ thống phát triển chất lượng cao cho nền kinh tế tuần hoàn, với hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên chủ chốt vươn lên top đầu thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, kế hoạch nêu hàng loạt biện pháp như thúc đẩy tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên công nghiệp; phát triển mô hình tuần hoàn trong nông nghiệp và lâm nghiệp; khuyến khích nhập khẩu, sử dụng nguyên liệu tái chế chất lượng cao từ nước ngoài; mở rộng ứng dụng vật liệu tái chế; đồng thời siết chặt quản lý lưu thông và giao dịch hàng hóa đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ tối ưu hóa phân bố các ngành kinh tế tuần hoàn, đẩy nhanh nâng cấp công nghệ, thiết bị và phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ phục vụ kinh tế tuần hoàn.

Giới chức NDRC nhấn mạnh kinh tế tuần hoàn là một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của Trung Quốc, đồng thời giữ vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao và hỗ trợ nước này đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 để có thể tiến tới trung hòa carbon vào năm 2060.

Cũng trong ngày 3/7, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành kế hoạch xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” giai đoạn 2026-2030, xác định các yêu cầu tổng thể, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các dự án lớn nhằm thúc đẩy toàn diện chương trình này trong thời kỳ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15.

Theo văn bản trên, đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu sẽ cải thiện toàn diện chất lượng môi trường sinh thái, đạt những bước tiến quan trọng trong xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp,” cơ bản hình thành mô hình sản xuất và lối sống xanh, đồng thời bảo đảm hoàn thành đúng hạn mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon.

Kế hoạch nêu 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có các nỗ lực duy trì bầu trời xanh, nguồn nước sạch và đất đai an toàn; phục hồi, cải thiện hệ sinh thái; chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất, tiêu dùng xanh.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ triển khai hàng loạt dự án lớn liên quan đến phòng chống ô nhiễm không khí, bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái nước và biển, kiểm soát và xử lý ô nhiễm đất, quản lý chất thải rắn công nghiệp, cũng như xử lý các loại chất ô nhiễm mới./.

Trung Quốc công bố các ưu tiên chính sách nhằm tăng động lực kinh tế Trung Quốc cam kết triển khai chiến dịch kích cầu tiêu dùng toàn diện, tạo điều kiện để người dân có thu nhập ổn định, an tâm và sẵn sàng chi tiêu trong một môi trường được cải thiện.

