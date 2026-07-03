Trung Quốc thúc đẩy cơ chế quản trị AI toàn cầu dựa trên đồng thuận

Trung Quốc khẳng định sẽ tận dụng Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC) và Hội nghị cấp cao về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu như một cơ hội để tăng cường đối thoại, hợp tác với các bên, hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị AI toàn cầu dựa trên đồng thuận rộng rãi.



Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14 ở Bắc Kinh ngày 3/7, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính (Han Zheng) nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường quản trị trong các lĩnh vực mới nổi như AI trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều biến động và bất ổn ngày càng gia tăng.



Theo ông Hàn Chính, Trung Quốc đã đưa ra Sáng kiến quản trị AI toàn cầu, trong đó đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và định hướng phát triển AI vì lợi ích chung của nhân loại.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng thế giới hiện nay đang trải qua những biến chuyển sâu sắc chưa từng thấy trong một thế kỷ, với xung đột địa chính trị gia tăng, rủi ro toàn cầu chồng chất và khoảng trống trong quản trị quốc tế ngày càng bộc lộ rõ.

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc khẳng định ủng hộ việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.



Phó Chủ tịch Hàn Chính cũng nhắc lại Sáng kiến quản trị toàn cầu do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất, cho rằng đây là nỗ lực nhằm thúc đẩy một trật tự quản trị quốc tế công bằng, hiệu quả hơn, đồng thời góp phần bổ sung sự ổn định và năng lượng tích cực cho thế giới.

Phó Chủ tịch Trung Quốc khẳng định Bắc Kinh luôn ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong các vấn đề quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng phối hợp với các nước để bảo vệ trật tự quốc tế, cũng như thúc đẩy công bằng và công lý trên trường quốc tế.



Liên quan đến hợp tác khu vực, ông Hàn Chính cho biết trên cương vị nước chủ nhà của Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, Trung Quốc sẽ phối hợp với các đối tác để thúc đẩy xây dựng một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương gắn kết hơn.

Ông đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa ở mức độ cao, cùng các nước thúc đẩy tiến trình toàn cầu hóa kinh tế theo hướng bao trùm và cùng có lợi.



Diễn đàn Hòa bình thế giới năm nay có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, gồm nhiều cựu chính khách, nhà ngoại giao và học giả đến từ Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới./.

Khai mạc Diễn đàn Hòa bình thế giới lần thứ 14 Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi chưa từng có trong 100 năm, tình hình quốc tế phức tạp và bất ổn...