Ấn Độ đặt mục tiêu xuất khẩu 1.000 tỷ USD giữa lúc dự trữ ngoại hối giảm

Ấn Độ đang đặt mục tiêu đưa tổng kim ngạch xuất khẩu lên 1.000 tỷ USD trong tài khóa 2026-2027, trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của nước này tiếp tục chịu sức ép do biến động địa chính trị, đồng rupee suy yếu và nhu cầu can thiệp thị trường ngoại hối.

Theo số liệu Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ công bố ngày 3/7, dự trữ ngoại hối của nước này trong tuần kết thúc ngày 26/6 đã giảm 5,654 tỷ USD, xuống còn 666,933 tỷ USD.

Trước đó một tuần, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ tăng nhẹ 963 triệu USD, lên 672,587 tỷ USD.

Dự trữ ngoại hối của Ấn Độ từng đạt mức cao kỷ lục 728,494 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 27/2, trước khi xung đột tại Tây Á bùng phát và gây sức ép lên thị trường tiền tệ. Đồng rupee chịu áp lực mất giá, buộc ngân hàng trung ương phải can thiệp bằng cách bán USD để ổn định thị trường.

Trong tuần báo cáo mới nhất, tài sản ngoại tệ - thành phần lớn nhất trong dự trữ ngoại hối - giảm 150 triệu USD, xuống còn 541,067 tỷ USD.

Dự trữ vàng giảm mạnh 5,394 tỷ USD, còn 102,536 tỷ USD. Quyền rút vốn đặc biệt giảm 89 triệu USD, xuống 18,558 tỷ USD, trong khi dự trữ của Ấn Độ tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế giảm 21 triệu USD, còn 4,772 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Ấn Độ đang đẩy mạnh xuất khẩu như một trụ cột quan trọng để củng cố nguồn thu ngoại tệ. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Thương mại ở New Delhi, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Piyush Goyal cho biết Ấn Độ đặt mục tiêu tăng xuất khẩu hàng hóa từ 442 tỷ USD trong tài khóa trước lên khoảng 530 tỷ USD trong tài khóa hiện nay, tương đương mức tăng 16-17%.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, New Delhi đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, đưa kim ngạch xuất khẩu dịch vụ lên khoảng 470 tỷ USD. Nếu đạt được cả hai mục tiêu này, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Ấn Độ trong tài khóa 2026-2027 sẽ chạm mốc 1.000 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với mức 863 tỷ USD của tài khóa 2025-2026.

Ông Goyal cho biết trong quý 1 của tài khóa 2026-2027 xuất khẩu hàng hóa của Ấn Độ tăng 15%, trong khi xuất khẩu dịch vụ tăng 11%, cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh đây là mục tiêu đầy tham vọng, đòi hỏi nỗ lực phối hợp giữa chính quyền trung ương, các bang, doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và các hội đồng xúc tiến xuất khẩu.

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ kêu gọi doanh nghiệp nước này thoát khỏi “vùng an toàn” của thị trường nội địa rộng lớn để chủ động vươn ra thế giới.

Theo ông, các doanh nghiệp cần tập trung vào sản xuất hàng hóa chất lượng cao, tận dụng tốt hơn các hiệp định thương mại tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh tại các thị trường lớn.

Một động lực đáng chú ý là Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ-Vương quốc Anh, dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/7. Theo ông Goyal, Anh là thị trường nhập khẩu lớn với tổng kim ngạch nhập khẩu gần 900 tỷ USD, trong khi theo hiệp định mới, khoảng 99% hàng hóa của Ấn Độ sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế khi vào thị trường này.

Ngoài các ngành xuất khẩu truyền thống, Ấn Độ cũng đang mở rộng mạnh sang các lĩnh vực mới như quốc phòng.

Ông Goyal cho biết Ấn Độ hiện xuất khẩu hàng hóa quốc phòng sang khoảng 100 quốc gia và đã đạt cột mốc lịch sử về xuất khẩu quốc phòng trong năm tài khóa trước, với giá trị xuất khẩu vượt nhập khẩu trong lĩnh vực này.

Để thúc đẩy thương mại, ông Goyal đề xuất bảy nhóm hành động, trong đó có việc đưa xuất khẩu thành ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của các bang và hiệp hội ngành nghề; tham gia sâu hơn vào chương trình phát triển công nghiệp BHAVYA; sử dụng cơ chế phòng vệ thương mại khi đối mặt với hàng hóa bán phá giá; tăng hiện diện tại các triển lãm quốc tế; và xây dựng thêm các cơ sở kiểm nghiệm đạt chuẩn toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng hai diễn biến - dự trữ ngoại hối giảm và mục tiêu xuất khẩu 1.000 tỷ USD - cho thấy Ấn Độ đang đứng trước yêu cầu kép: vừa phải ổn định khu vực đối ngoại trong bối cảnh biến động năng lượng và tiền tệ, vừa phải tận dụng xuất khẩu để tạo thêm nguồn thu ngoại tệ, nâng năng lực sản xuất và củng cố vị thế trong chuỗi thương mại toàn cầu./.

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