Jordan phối hợp với Qatar gửi hàng cứu trợ Venezuela sau động đất

Truyền thông khu vực ngày 3/7 (giờ địa phương) cho biết Jordan đã phối hợp với Qatar gửi hàng cứu trợ, viện trợ y tế và lương thực đến Venezuela để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất kép tàn phá nhiều khu vực của nước này.

Theo thông cáo của Lực lượng Vũ trang Jordan (JAF), một máy bay C-17 của Qatar đã cất cánh từ Amman đến Caracas chở 26 tấn vật tư y tế chuyên dụng để điều trị thương tích, vật tư y tế, thực phẩm cơ bản và các gói hàng cứu trợ nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các gia đình bị ảnh hưởng.

Lô hàng này cũng bao gồm thiết bị cho Đội Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc tế Jordan, đơn vị đã bắt đầu các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ tại Venezuela vào đầu tuần này.

Trong những ngày tới, một máy bay thứ hai của Qatar dự kiến sẽ khởi hành từ Amman, chở theo một lô hàng tương tự gồm vật tư y tế, hàng cứu trợ và thực phẩm.

Tuyên bố của JAF nhấn mạnh sự hỗ trợ này là một phần trong những nỗ lực nhân đạo của Jordan theo chỉ thị của Quốc vương Abdullah nhằm hỗ trợ các quốc gia và cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và khủng hoảng nhân đạo thông qua việc cung cấp cứu trợ và hỗ trợ khẩn cấp./.

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