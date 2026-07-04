Hà Nội: Nạn nhân 13 tuổi vụ cháy ở Văn Phú đang được điều trị tích cực

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, Hà Nội khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương, chiều 3/7, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Tại Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, ông Đinh Hồng Phong đã thăm hỏi, động viên cháu N.T.T (13 tuổi), nạn nhân bị thương trong vụ cháy bị bỏng khoảng 60% cơ thể (tại các vùng đầu, mặt, tay, lưng), đang được điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện, đồng thời trao hỗ trợ của thành phố, mức hỗ trợ là 6.500.000 đồng.

Tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong đã thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình sau vụ hỏa hoạn. Ông Đinh Hồng Phong đã trao kinh phí hỗ trợ của thành phố với số tiền là 32.500.000 đồng/nạn nhân, tổng số tiền là 65.000.000 đồng/2 nạn nhân tử vong.

Các mức hỗ trợ nêu trên được thực hiện theo Nghị quyết số 14/2026/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về chính sách an sinh xã hội cho người dân Thủ đô.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng, khoảng 13h30 phút ngày 3/7/2026 đã xảy ra vụ cháy tại nhà dân số 11, liền kề 9, Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố và lực lượng Cấp cứu 115 thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 14h10 phút, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy khiến anh N.V.T (sinh năm 1990, quê quán xã Toàn Thắng, tỉnh Hưng Yên), là người được nhờ trông coi nhà và con trai là cháu N.T.D (11 tuổi) tử vong; cháu N.T.T (13 tuổi) bị thương được chuyển đến cấp cứu và điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Kiến Hưng và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần đối với gia đình các nạn nhân theo quy định; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy./.

Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong tại Khu đô thị Văn Phú Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân xảy ra tại Khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, làm 2 người tử vong.