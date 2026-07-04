Từ những mẫu ADN, thắp hy vọng tìm lại tên cho liệt sỹ ở Hà Tĩnh

Hơn nửa thế kỷ sau ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình liệt sỹ vẫn đau đáu mong tìm lại người thân.

Tại Hà Tĩnh, việc đồng loạt thu nhận hơn 16.300 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ không chỉ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, mà còn thắp lên niềm hy vọng về ngày những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi và quê hương.

Thu nhận mẫu ADN đồng loạt, xây dựng ngân hàng dữ liệu thân nhân liệt sỹ

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm từ ngày 3/7-7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tiếp nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sỹ tại 5 cụm trên địa bàn toàn tỉnh.

Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để xây dựng ngân hàng ADN thân nhân liệt sỹ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.

Ngày 3/7, tại cụm số 1 được đặt tại hội trường Công an phường Thành Sen, lực lượng chức năng dự kiến thu nhận hơn 3.500 mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ.

Các lực lượng tham gia khai quật, lấy mẫu ADN phần mộ liệt sỹ. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án tổ chức cụ thể, bố trí lực lượng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu nhận mẫu, niêm phong và quản lý mẫu theo quy định. Các khâu đều được thực hiện chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chính xác của dữ liệu trước khi chuyển giám định.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Sen Trần Thị Thủy Nga, thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của các gia đình và thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm". Để bảo đảm kết quả tốt nhất, các lực lượng đã tăng cường phối hợp, thực hiện đúng quy trình chuyên môn, bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra chính xác, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.

Tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh, công tác thu nhận mẫu cũng diễn ra khẩn trương, khoa học. Người dân được hướng dẫn thực hiện đầy đủ các bước từ tiếp nhận, đối chiếu thông tin, xác định đối tượng ưu tiên đến lấy mẫu sinh phẩm, niêm phong, lưu trữ và chuyển giám định. Nhờ chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và nhân lực, quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của người dân.

Trung tá Đậu Xuân Dũng, Phó Trưởng Công an phường Nam Hồng Lĩnh cho biết, tại cụm số 2 (được đặt tại Ủy ban Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh) dự kiến sẽ tiếp nhận hơn 3.800 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sỹ ở 12 xã, phường trên địa bàn.

Để bảo đảm tiến độ và độ chính xác của dữ liệu, lực lượng công an các xã, phường phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin thân nhân ngay tại điểm thu nhận.

Cùng với đó, các địa phương huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, từ Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, lực lượng quân sự đến các tổ chức đoàn thể để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các bước lấy mẫu theo đúng quy trình.

Thắp thêm hy vọng sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi

Có mặt từ sớm tại điểm thu nhận mẫu ở phường Thành Sen, ông Phan Huy Thêm, thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Lương, không giấu được sự xúc động khi thực hiện lấy mẫu ADN. Theo ông Thêm, nhiều gia đình đã chờ đợi suốt hàng chục năm với mong muốn tìm được phần mộ hoặc xác định chính xác danh tính người thân đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Công tác lấy mẫu ADN góp phần sớm đưa các liệt sỹ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Ông Phan Huy Thêm chia sẻ việc Nhà nước tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ mang ý nghĩa rất lớn đối với các gia đình còn người thân chưa xác định được danh tính. Đây là niềm hy vọng để việc đối sánh ADN sớm mang lại kết quả, giúp các liệt sỹ được trở về đúng tên tuổi, quê hương, đồng thời giúp thân nhân vơi bớt nỗi day dứt sau nhiều năm chờ đợi và có điều kiện chăm lo phần mộ chu đáo hơn.

Tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Nam Hồng Lĩnh, nhiều thân nhân liệt sỹ lặng lẽ chờ đến lượt thực hiện các thủ tục. Trên tay họ là những giấy tờ đã được gìn giữ suốt hàng chục năm cùng hy vọng một ngày nào đó người thân sẽ được trở về với tên tuổi đầy đủ.

Ở tuổi 74, bà Nguyễn Thị Mai, thôn Tây Bắc, xã Trường Lưu, vẫn mang theo nỗi trăn trở của gia đình suốt hơn nửa thế kỷ. Mẹ bà có hai người con trai đều hy sinh trong kháng chiến, gồm liệt sỹ Nguyễn Xuân Dung (hy sinh năm 1971 tại mặt trận phía Nam Quân khu 4) và liệt sỹ Phan Văn Hiền (hy sinh năm 1972 tại mặt trận phía Nam Quân khu 4). Đến nay, cả hai vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.

Bà Mai xúc động cho biết cha mẹ và những người thân lần lượt qua đời khi vẫn đau đáu mong chờ các con trở về quê hương. Nay chỉ còn bà là người tiếp tục gìn giữ tâm nguyện ấy. Điều kiện kinh tế và sức khỏe không cho phép tự mình đi tìm kiếm nên bà đặt nhiều kỳ vọng vào việc thu nhận, đối sánh ADN.

“Gia đình chỉ mong tìm được các anh để đưa về quê hương, về với cha mẹ và dòng họ. Đây là niềm mong mỏi đã theo chúng tôi suốt nhiều chục năm qua,” bà Mai nghẹn ngào chia sẻ.

Cùng chung niềm hy vọng, ông Phan Duy Đệ, thôn Trà Liên, xã Trường Lưu, đến thực hiện lấy mẫu ADN với mong muốn góp thêm cơ hội xác định danh tính của người cậu là liệt sỹ Nguyễn Như Tạn.

Theo ông Đệ, trải qua nhiều thập kỷ, gia đình vẫn luôn mong ngày đón được liệt sỹ trở về quê hương để người đã khuất được yên nghỉ bên tổ tiên, làng xóm. Ông bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các lực lượng chức năng khi triển khai đợt thu nhận mẫu ADN trên diện rộng, đồng thời hy vọng việc đối sánh sẽ sớm mang lại kết quả.

Để đợt cao điểm thu nhận mẫu diễn ra thuận lợi, các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, rà soát danh sách và thông báo đến từng gia đình thân nhân liệt sỹ.

Ông Võ Thanh Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nam Hồng Lĩnh cho biết ngay sau khi có kế hoạch, phường đã chỉ đạo lực lượng công an, các tổ dân phố và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp đến từng gia đình thông báo thời gian, địa điểm lấy mẫu, nhất là đối với thân nhân đang sinh sống ngoài địa phương để chủ động sắp xếp công việc trở về.

Theo ông Định, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, ngay trong ngày đầu triển khai, đông đảo thân nhân liệt sỹ đã có mặt đúng thời gian quy định. Nhiều người từ các tỉnh, thành khác cũng trở về tham gia lấy mẫu, thể hiện sự đồng thuận và kỳ vọng rất lớn vào chủ trương mang ý nghĩa nhân văn này.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một cơ hội để nối gần khoảng cách giữa những gia đình đã chờ đợi hàng chục năm với hành trình trả lại tên tuổi cho những ngôi mộ liệt sỹ vô danh.

Với nhiều người có mặt tại điểm lấy mẫu, niềm hy vọng ấy vẫn được gìn giữ, dù đã đi qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày người thân ngã xuống trên các chiến trường!

Ninh Bình bàn giao hơn 2.100 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ giám định ADN Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh Ninh Bình đã khai quật gần 3.000 mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính và bàn giao hơn 2.100 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội giám định ADN.

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