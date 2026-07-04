Quảng Trị: Cháy xe tải trên cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, giao thông ùn tắc kéo dài

Sáng 4/7, một xe ôtô tải bốc cháy khi đang lưu thông trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ (Quảng Trị) khiến giao thông hướng Bắc-Nam bị ùn tắc kéo dài nhiều km.

Lực lượng chức năng đã khẩn trương điều động phương tiện chữa cháy đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, xe ôtô tải đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam trên tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ, khi đến Km700, đoạn qua địa bàn xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị), xe bất ngờ bốc cháy.

Sau khi xảy ra vụ việc, giao thông trên tuyến cao tốc theo hướng Bắc-Nam qua khu vực hiện trường bị ách tắc nhiều km, hàng loạt phương tiện nối đuôi nhau chờ lưu thông. Trong khi đó, chiều lưu thông theo hướng Nam-Bắc vẫn diễn ra bình thường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc.

Đến 10 giờ ngày 4/7, tuyến cao tốc Vạn Ninh-Cam Lộ đoạn qua xã Kim Ngân vẫn ách tắc. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thông tin về thiệt hại và tình trạng của người trên xe chưa được xác định cụ thể./.

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