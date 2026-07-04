Đồng Nai: Nhiều hộ dân tự nguyện hiến hàng ha đất để mở đường giao thông

Nhiều hộ dân ở xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai đang tự nguyện hiến hàng ha đất cùng những vườn cây đang cho thu hoạch để mở đường giao thông.

Dù phải chấp nhận thiệt thòi trước mắt, người dân vẫn sẵn sàng chung sức vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho địa phương.

Những ngày này, tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, nhiều hộ dân đang tất bật cưa hạ những vườn cao su, điều đã gắn bó nhiều năm để bàn giao mặt bằng cho địa phương thi công tuyến đường số 7. Dù phải chấp nhận mất đi tài sản có giá trị lớn, người dân vẫn vui vẻ vì tin rằng con đường mới sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế lâu dài.

Anh Đàm Quang Sáng, ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi là một trong những hộ tiên phong, đã tự nguyện hiến hơn 1,3 ha đất cùng 170 cây cao su và 161 cây điều nằm trong phạm vi dự án.

Theo anh Sáng, trước đây đường giao thông chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, mùa mưa lầy lội, xe tải không thể vào tận rẫy nên việc vận chuyển vật tư và nông sản gặp rất nhiều khó khăn.

"Tôi hiến hơn 1,3 ha đất, giá trị theo thị trường khoảng 3 tỷ đồng. Mình hiến đất không chỉ để gia đình đi lại thuận lợi hơn mà còn để bà con trong vùng có điều kiện phát triển kinh tế. Khi có đường đẹp, việc vận chuyển hàng hóa sẽ dễ dàng hơn, đất đai cũng có giá trị hơn," anh Sáng chia sẻ.

Không riêng gia đình anh Sáng, ông Dương Văn Mão cũng tự nguyện hiến khoảng 1,5 ha đất cùng 64 cây cao su đang khai thác và gần 200 cây điều từ 20 đến 30 năm tuổi.

Ông Mão cho biết gần 30 năm qua, gia đình muốn chuyển đổi sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn nhưng không thể thực hiện vì giao thông quá khó khăn. Xe cơ giới không vào được rẫy, vật tư nông nghiệp phải vận chuyển bằng xe máy, nông sản thu hoạch cũng thường bị thương lái ép giá do chi phí vận chuyển cao.

"Khi biết địa phương triển khai tuyến đường, gia đình tôi tự nguyện hiến toàn bộ phần đất nằm trong dự án. Có đường lớn thì không chỉ gia đình tôi mà cả bà con trong khu vực đều được hưởng lợi. Tôi mong những hộ còn lại cùng chung tay để dự án sớm hoàn thành," ông Mão chia sẻ.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, tuyến đường số 7 nối từ đường Đồng Phú-Bình Dương đến ĐT753 có chiều dài khoảng 2,4 km, mặt cắt ngang 42 m, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua 53 thửa đất với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 10 ha.

Ông Mai Hà Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức họp dân và trực tiếp đến từng hộ vận động hiến đất, hiến cây để thực hiện dự án.

“Chỉ sau hơn một tháng triển khai, phong trào đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân. Trong tổng số 26 hộ trực tiếp sản xuất trên tuyến đường, đã có 20 hộ ký đơn tự nguyện hiến đất, hiến cây; 13 hộ đã hoàn thành việc cắt cây, bàn giao mặt bằng," ông Thanh cho biết.

Theo ông Thanh, hai hộ gia đình ông Dương Văn Mão và anh Đàm Quang Sáng là những điển hình tiêu biểu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần giúp công tác tuyên truyền đạt kết quả vượt mong đợi.

Gia đình ông Mão đã xung phong tự nguyện hiến 1,5ha đất để làm đường. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

"Do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên rất khó bố trí kinh phí bồi thường toàn bộ diện tích đất và cây trồng. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, sự đồng thuận của người dân đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ," ông Thanh chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Lợi, để bảo đảm quyền lợi của các hộ dân sau khi hiến đất, chính quyền sẽ thực hiện đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại. Toàn bộ chi phí thực hiện sẽ do địa phương chi trả.

Không chỉ mang ý nghĩa tiết kiệm ngân sách, phong trào hiến đất làm đường tại xã Tân Lợi còn cho thấy sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của quê hương. Những ha đất và những vườn cây đang cho thu hoạch được người dân sẵn sàng trao đi hôm nay sẽ đổi lại một tuyến giao thông khang trang, mở rộng cơ hội giao thương, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội cho cả khu vực.

Từ những tấm gương tiên phong như gia đình anh Đàm Quang Sáng và ông Dương Văn Mão, tinh thần tự nguyện hiến đất vì lợi ích cộng đồng đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở xã Tân Lợi, góp phần đưa các công trình hạ tầng sớm về đích và chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc./.

Gia Lai: Người dân hiến đất mở đường, góp sức xây dựng nông thôn mới Từ việc hiến đất của người dân, tuyến đường giao thông liên thôn dài hơn 1km, rộng 8m qua xã Chư A Thai (Gia Lai) đang dần hình thành, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản.