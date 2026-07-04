Khánh Hòa: Chuyển đổi số đã thấm vào đời sống, đưa thể chế thành sức mạnh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Khánh Hòa đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, từ cải cách thủ tục hành chính đến phát triển kinh tế số.

Chuyển đổi số đã dần “ăn sâu, bám rễ” vào đời sống, từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chỉ với những thao tác đơn giản thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia, chị Hoàng Dung (phường Tây Nha Trang) đã nhận được kết quả xác định tình trạng hôn nhân để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Toàn bộ quy trình thực hiện thủ tục hành chính của chị được thực hiện trên môi trường điện tử nên không phải đến trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công ở địa phương.

Chị Dung cho biết ban đầu tôi nghĩ mình phải đến trực tiếp để làm thủ tục như trước đây. Nhưng khi tìm hiểu và xem các hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia thì mọi việc khá thuận tiện. Tôi chỉ cần kê khai thông tin, tải các giấy tờ theo yêu cầu và theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ trên điện thoại.

Khánh Hòa thực hiện nghiêm việc ứng dụng chuyển đổi số trong sinh hoạt Đảng. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Tính nay, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 2.218 thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 1.814; cấp xã: 404). Tổng số thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến là: 2.073 thủ tục (787 thủ tục toàn trình và 1.286 thủ tục một phần).

Khánh Hòa không có thủ tục hành chính đặc thù do địa phương ban hành nên không cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo Công điện số 242/CĐ- TTg ngày 21/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định công bố 2.151/2.151 (tỷ lệ 100%) thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

Từ khi thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy Khánh Hòa nhận định việc cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Khánh Hòa đã có chuyển biến rõ nét cả về tư duy quản lý và kết quả thực hiện.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn, phát triển dịch vụ công trực tuyến và tăng cường minh bạch đã góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng chính quyền số và quản lý dựa trên dữ liệu trong giai đoạn tiếp theo.

Hệ thống tỉnh tiếp nhận 64.123 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 48,0% (30.803 hồ sơ), tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 87,2% (26.856 hồ sơ).

Theo số liệu thống kê trên Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tỉnh Khánh Hòa có tỷ lệ số hóa đạt 86,74%; tỷ lệ cấp kết quả điện tử 86,83%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa 93,11%. Những con số này cho thấy chuyển đổi số đã góp phần giảm thiểu thời gian và chi phí đáng kể cho người dân, doanh nghiệp.

Tạo động lực tăng trưởng kinh tế số

Là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước, công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yến sào Khánh Hòa từ ngày 1/7 đã đưa hệ thống ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central vào vận hành, hướng tới chuẩn hóa quản trị, tối ưu hoạt động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty hiện nay gồm nhiều đơn vị trực thuộc với 7 nhà máy chế biến; mạng lưới hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và hơn 500.000 điểm bán hàng trên cả nước.

Công ty Yến sào Khánh Hòa (doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước) đưa hệ thống ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central vào vận hành, hướng tới chuẩn hóa quản trị. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ông Lê Đức Tiến, Phó Tổng giám đốc Công ty chia sẻ: Quy mô ngày càng phát triển đặt ra yêu cầu phải có một hệ thống quản trị hiện đại, đồng bộ, minh bạch và có khả năng kết nối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc triển khai hệ thống ERP là bước đi chiến lược; đổi mới toàn diện về tư duy quản trị, phương thức điều hành và văn hóa làm việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Hiện nay, Khánh Hòa có 14 doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp có hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 40%.

Doanh thu năm 2025 từ sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đạt hơn 95,49 tỷ đồng; tỷ trọng kinh tế số của tỉnh Khánh Hòa đạt 8,17% GRDP. Từ nền tảng này, địa phương xác định phát triển kinh tế số là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Năm 2026, Khánh Hòa xây dựng kịch bản triển khai theo từng ngành, lĩnh vực để phấn đấu đạt mục tiêu kinh tế số chiếm khoảng 14% GRDP.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, Khánh Hòa tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương có kết quả phát triển thương mại điện tử tốt trên cả nước với doanh số thương mại điện tử trên các sàn giao dịch lớn đạt khoảng 556,2 tỷ đồng; sản lượng hàng hóa tiêu thụ đạt khoảng 5,7 triệu sản phẩm; số lượng gian hàng phát sinh giao dịch đạt 4.378 gian hàng.

Thực hiện nghị quyết số 57-NQ/TW gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai Chương trình phát triển sản phẩm công nghệ chiến lược; ưu tiên các lĩnh vực AI, dữ liệu số, công nghệ biển, nông nghiệp công nghệ cao, vaccine và sinh phẩm y tế.

Doanh nghiệp được hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử… nhằm hình thành các mô hình kinh tế số trọng điểm về du lịch số và kinh tế biển số. Bên cạnh đó, “Nhà nước-Nhà trường-Doanh nghiệp” tăng cường liên kết; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Theo ông Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa, các chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, hiện diện số doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái dữ liệu đang tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Mặc dù tác động của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến tăng trưởng kinh tế cần thêm thời gian để lượng hóa đầy đủ.

Thế nhưng kết quả đạt được đã và đang tạo nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Đây là tiền đề cần thiết để Khánh Hòa hình thành các động lực tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới./.

Chuyển đổi số trở thành nền tảng vận hành bộ máy mới Việc kết nối, liên thông dữ liệu, xử lý công việc trên môi trường điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến góp phần tạo nền tảng quan trọng cho xây dựng chính quyền số trong giai đoạn tiếp theo.

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