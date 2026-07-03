Hà Nội triển khai 5 chiến dịch trọng tâm tăng tốc chuyển đổi số

Từ nay đến hết tháng 10/2026, thành phố Hà Nội sẽ triển khai Chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày với 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố Hà Nội diễn ra ngày 3/7, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết sau khi cơ bản hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, chương trình và kế hoạch trong 6 tháng đầu năm, thành phố sẽ chuyển trọng tâm sang giai đoạn tạo ra các kết quả thực chất.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất triển khai Chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày với 5 chiến dịch trọng tâm, tập trung đồng thời vào phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung

Chiến dịch đầu tiên tập trung giải quyết điểm nghẽn về dữ liệu khi các cơ sở dữ liệu của thành phố hiện vẫn phân tán ở nhiều hệ thống, nhiều định dạng và chưa được khai thác hiệu quả. Thành phố sẽ ưu tiên tích hợp, chuẩn hóa 14 nhóm dữ liệu quan trọng vào Kho dữ liệu dùng chung trước ngày 30/8/2026, đồng thời tiếp tục hoàn thành 93 nhóm dữ liệu trong năm 2026.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Song song với đó, Hà Nội sẽ rà soát toàn bộ các phần mềm, hệ thống thông tin để đánh giá, tích hợp, hợp nhất hoặc thay thế bằng các nền tảng dùng chung; triển khai hệ thống định danh số công vụ thống nhất để cán bộ, công chức sử dụng một tài khoản duy nhất khi truy cập các hệ thống của thành phố.

Mục tiêu của chiến dịch đặt ra là hoàn thành tích hợp 14 nhóm dữ liệu ưu tiên, hình thành danh mục các hệ thống cần giữ lại hoặc hợp nhất, đồng thời đưa vào vận hành cơ chế đăng nhập một lần, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và vận hành chính quyền số.

Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

Một trong những trọng tâm của chiến dịch là hỗ trợ khu vực kinh tế cơ sở ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ huy động sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ và ngân hàng để hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các công cụ quản lý bán hàng, thanh toán QR, hóa đơn điện tử, chữ ký số, gian hàng số, quảng bá sản phẩm OCOP, đào tạo kỹ năng số và kết nối tài chính.

Địa bàn triển khai ưu tiên là các chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, làng nghề, cơ sở OCOP và điểm du lịch.

Thành phố đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 10.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng 100 làng nghề ứng dụng nền tảng số, từng bước hình thành các mô hình chợ số, tuyến phố kinh doanh số, làng nghề số và OCOP số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội)

Mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Chiến dịch thứ ba hướng tới nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp thông qua mở rộng dịch vụ công trực tuyến.

Trong 100 ngày, Hà Nội sẽ hoàn thiện và triển khai đồng loạt 5 thủ tục hành chính liên quan đến giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy trình điện tử toàn trình trên toàn thành phố.

Mục tiêu là đưa tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của nhóm thủ tục này đạt 100%, đồng thời góp phần giảm đáng kể chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Xây dựng tổ dân phố số, thôn số thông minh

Thôn, tổ dân phố là cánh tay nối dài của hệ thống chính trị đến từng hộ dân. Đây là nơi tuyên truyền, vận động, nắm tình hình dân cư, phát hiện sớm vấn đề phát sinh, tổ chức phong trào cộng đồng, triển khai chính sách an sinh và hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân.

Tuy nhiên, cấp này hiện còn thiếu công cụ số đồng bộ. Việc điều hành vẫn chủ yếu dựa vào nhóm trao đổi tự phát, giấy mời, họp trực tiếp, thông báo thủ công trên các nền tảng không phải kênh điều hành chính thức của chính quyền.

Đưa chuyển đổi số đến tận cơ sở là một trong những nội dung quan trọng trong chiến dịch 100 ngày của Hà Nội.

Theo đó, thành phố sẽ triển khai mô hình thôn số, tổ dân phố số trên nền tảng số tích hợp với iHanoi, xây dựng kênh điều hành chính thức phục vụ quản lý cộng đồng, thông tin, lấy ý kiến, tổ chức họp trực tuyến và cung cấp các tiện ích số đến từng khu dân cư.

Mục tiêu sau 100 ngày là 100% thôn, tổ dân phố có kênh điều hành số chính thức, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở, giảm thời gian truyền đạt thông tin và tiết kiệm chi phí vận hành.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xây dựng cơ sở dữ liệu dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường

Chiến dịch thứ năm tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế với việc xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường của thành phố.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống sẽ được triển khai tại toàn bộ các trường có bữa ăn bán trú, đồng thời thí điểm ứng dụng camera AI tại 30 cơ sở giáo dục. Hệ thống bao gồm hồ sơ dinh dưỡng điện tử, quản lý nhà cung cấp, số hóa quy trình kiểm thực, công khai thực đơn và nguồn gốc thực phẩm, cùng hệ thống điều hành tập trung.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất được kỳ vọng tăng cường giám sát an toàn thực phẩm bằng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và bảo vệ sức khỏe học sinh.

Việc chuyển từ hoàn thiện cơ chế, chính sách sang tạo ra các sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được cho thấy quyết tâm của Hà Nội trong việc đưa các định hướng của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn. Đây cũng là nền tảng để thành phố đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản trị, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội số trong thời gian tới./.

Ảnh minh hoạ.

Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 22% trong năm 2026 Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, trong năm 2026, thành phố Hà Nội phấn đấu tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt tối thiểu 22%.