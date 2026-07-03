Đừng để phim kinh dị thành "khắc tinh" của điện ảnh Việt

Phim kinh dị Việt cần chậm lại để "tút tát" về chất lượng tổng thể. (Ảnh minh họa)

"Phim kinh dị Việt" đang trở thành một vấn đề nóng thu hút nhiều ý kiến nhất ở Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, khi các nhà làm phim và nhà phát hành trong nước có dịp đối thoại trực tiếp với nhau.

Trước đó vào cuối tháng Sáu, Cục Điện ảnh Việt Nam đã công bố một văn bản kêu gọi các hãng phim và nhà phát hành cân nhắc giảm số lượng phim kinh dị chất lượng thấp để đa dạng hóa thị trường điện ảnh theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thiếu đa dạng dẫn đến hạn chế đón nhận

Tại một hội thảo giao lưu về điện ảnh khu vực Đông Nam Á, một chuyên gia nước ngoài cho rằng phim kinh dị Việt đang làm mất cân bằng thị trường điện ảnh nước này .

Ông Michael Chai, đại diện Westec Media Limited (nhà phân phối nội dung lớn nhất Campuchia) cho biết đã phát hành 7/10 phim Việt ở thể loại kinh dị từ năm 2025 đến giữa 2026, chiếm khoảng 15% tổng doanh thu của đơn vị này.

Ông Chai nói mặc dù thị trường điện ảnh đang tăng trưởng 19% mỗi năm nhưng số lượng khán giả là gia đình đến rạp chỉ còn khoảng 2% vì thể loại này.

Ông Michael Chai. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

"Chúng tôi thừa nhận đó là do mình. Chúng tôi đã tập trung quá nhiều vào kinh dị trong khi những phim tốt hiện tại lại không thuộc thể loại này," nhà phân phối cho biết.

Dù trân trọng các đồng nghiệp và bản thân cũng làm phim, ông Chai thừa nhận kinh dị thực sự không phải thể loại mạnh hiện nay.

Trên thực tế đại diện nhà phân phối này cho biết khán giả Campuchia rất chuộng phim gia đình, trong đó có cả các phim gia đình từ Việt Nam.

Cá nhân ông yêu thích các tác phẩm chính kịch, tình cảm, hài có chất lượng tốt. Khi nhập phim Việt, phía Westec Media thường chỉ chú trọng thể loại và đề tài thay vì hiện tượng phòng vé hay doanh thu vượt trội.

Ông Brandon Lee tại liên hoan phim Đà Nẵng. (Ảnh: Hà Phương/Vietnam+)

Vậy vì sao phim kinh dị dễ bán? Noori Pictures, một nhà phân phối phim khác tại thị trường Đông Nam Á và Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân nằm ở việc những phim thuộc thể loại này có kinh phí rẻ nên ít rủi ro. Nhưng việc chỉ chuyên biệt một vài thể loại (với Việt Nam đang phổ biến kinh dị-dân gian) có thể tạo ra rào cản.

"Ví dụ tại Malaysia, phim kinh dị rất tiềm năng và dễ tính với nhiều thể loại. Nhưng ở Myanmar, khán giả lại có yêu cầu khắt khe, chuộng phim thuần kinh dị thay vì pha trộn nhiều yếu tố, trong khi phim kinh dị Việt Nam lại chỉ phổ biến thể loại kinh dị-dân gian," ông Brandon Lee, người đại diện Noori Pictures chia sẻ.

Đơn vị này cho biết thêm tại Hàn Quốc, phim Việt thường được bán cho chính người Việt đang sinh sống tại đây. Hiện nay đây là cộng đồng kiều bào đông nhất số các nước Đông Nam Á tại Hàn Quốc, với khoảng 300.000 người.

Phải tiếp tục mở rộng đường biên

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện điện ảnh ở Đà Nẵng, đạo diễn Lê Hoàng từng mang đến một thống kê: Việt Nam có tới 30-50% phim trên thị trường hiện nay thuộc về thể loại kinh dị.

Trong khi đó một nền điện ảnh mạnh về dòng phim kinh dị như Indonesia, số lượng loại phim này dao động từ 20-30% trong tổng số 300 phim ra mắt.

Ông Phạm A. Thiên chụp cùng diễn viên Hồng Đào trong buổi ra mắt phim "Mai." (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Nhà phát hành 3388Films với kinh nghiệm mang phim Lý Hải, Trấn Thành đi nhiều thị trường lớn tại Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương cũng cho biết cộng đồng người Việt tại nước ngoài là điểm khởi đầu, nhưng không thể là điểm dừng chân cuối cùng trong chiến lược mang phim Việt ra rạp ngoại.

Ông Phạm A. Thiên, người đại diện 3388Films nói: "Chúng tôi muốn đưa phim châu Á, đặc biệt là phim Việt Nam đến các thị trường lớn nhưng trong một thời gian dài chỉ có vài phim Việt đến được Mỹ."

"Chúng tôi cũng mong khắc phục tình trạng này để chính khán giả Việt ở nước ngoài sẽ là cầu nối để giới thiệu phim đến bạn bè, đồng nghiệp và những người bạn bản địa khác, góp phần mở rộng tệp khán giả," ông nói thêm.

Một chuyên gia khác là bà Lorna Tee, Tổng thư ký Mạng lưới liên minh điện ảnh châu Á (AFAN) lại cảnh báo nguy cơ đến ngay trong nội bộ phòng vé Việt.

Bà Lorna Tee. (Ảnh: Mylab)

"Tôi được biết Cục Điện ảnh của các bạn đã gửi đi một lưu ý khuyến khích đa dạng hóa thể loại phim. Việc này cần thiết. Nếu làm bão hòa thị trường chỉ bằng một thể loại, khán giả sẽ quay sang chọn thể loại giải trí và cộng đồng khác," bà Lorna Tee chia sẻ.

Khẳng định Đông Nam Á là khu vực tăng trưởng dương hiếm hoi sau COVID-19, trong đó Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam đều có tín hiệu rất tích cực từ phòng vé nhưng bà cũng đưa ra khuyến cáo nếu Việt Nam muốn phát triển công nghiệp điện ảnh thực sự : "Dù phim kinh dị có kinh phí thấp và một lượng khán giả cố hữu, nhưng để thực sự phát triển công nghiệp phim, các bạn cần tránh để khán giả có cảm giác xem lại, cảm nhận lại khi ra rạp," đại diện AFAN nói thêm./.

Rạp Việt tràn ngập phim kinh dị, Cục Điện ảnh lên tiếng Cục Điện ảnh gửi công văn khuyến khích các đơn vị làm phim, nhập phim và phổ biến phim đa dạng hóa nội dung, thay vì tập trung vào thể loại kinh dị thuần hù dọa để ưu tiên về doanh thu.