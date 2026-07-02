Tiến sỹ-ca sỹ Nguyễn Khánh Ly: 20 năm bền bỉ để chạm tới 'Khát vọng tình yêu'

Ngày 2/7, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quốc gia Việt Nam công bố liveshow nghệ thuật “Khát vọng tình yêu” - chương trình đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của ca sỹ, Tiến sỹ Nguyễn Khánh Ly.

Đêm nhạc sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 24/7/2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), hướng tới dịp kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7; là lời ngợi ca hòa bình, lòng yêu nước và những hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

“Khát vọng tình yêu” được xây dựng như một câu chuyện hoàn chỉnh với 3 chương lớn: Ký ức dòng sông; Chiến tranh và hòa bình; Khát vọng tình yêu.

Xuyên suốt chương trình là hình tượng “dòng sông” - biểu tượng của ký ức, quê hương, lịch sử và hành trình đời người. Dòng sông trong ký ức tuổi thơ, dòng sông của những miền quê thanh bình, dòng sông chứng kiến những cuộc chia ly và hy sinh trong chiến tranh, cũng là dòng sông của thời gian đưa con người đi qua mất mát để hướng tới tình yêu và niềm tin vào tương lai.

Với Nguyễn Khánh Ly, dòng sông còn mang ý nghĩa rất riêng: “Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê gắn với dòng sông. Trong ký ức của tôi, dòng sông giống như người mẹ, như mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn và cũng là dòng sông cuộc đời đưa mình đi qua nhiều chặng đường khác nhau.”

Không gian nghệ thuật của liveshow được xây dựng với dàn nhạc bán cổ điển quy mô gần 30 nhạc công, hợp xướng 30 người, nhóm bè 6 thành viên cùng tốp múa và hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Chia sẻ về quyết định thực hiện liveshow riêng đầu tiên trong sự nghiệp, Nguyễn Khánh Ly cho biết năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm chị đến với nghệ thuật. Trải qua nhiều năm giảng dạy, biểu diễn và nghiên cứu, đây là thời điểm chị đủ độ chín về nghề nghiệp, đủ trải nghiệm sống và sự tự tin để thực hiện một liveshow riêng mang đậm dấu ấn cá nhân.

Nữ ca sỹ cho biết tên gọi của chương trình xuất phát từ ý tưởng của Tổng đạo diễn-Nghệ sỹ Ưu tú Nguyễn Trường Bắc.

“Khát vọng tình yêu” trước hết là khát vọng về tình yêu đôi lứa, hạnh phúc gia đình, tình yêu con người và quê hương đất nước. Đó còn là khát vọng hòa bình, lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Và sâu xa hơn, đó là khát vọng được cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật của một người nghệ sỹ suốt 20 năm qua chưa bao giờ thôi nuôi dưỡng đam mê.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của liveshow là sự xuất hiện của nhiều ca khúc Nga nổi tiếng như “Đôi bờ,” “Volga xinh đẹp,” “Giờ này anh ở đâu,” “Chiều hải cảng,” “Triệu đóa hồng”…

“Tôi rất yêu âm nhạc Nga. Những bài hát ấy đã sống trong lòng nhiều thế hệ người Việt Nam và có ý nghĩa đặc biệt đối với cá nhân tôi. Việc đưa nhạc Nga vào liveshow trước hết là lời tri ân đối với những người thầy đã giúp tôi hoàn thành hành trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời, đó cũng là sự biết ơn đối với nền âm nhạc đã ảnh hưởng rất lớn đến tư duy nghệ thuật của mình,” nữ ca sỹ chia sẻ.

Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh đóng vai trò Cố vấn nghệ thuật và Giám đốc âm nhạc. (Ảnh: Bình Quách)

Đồng hành cùng Nguyễn Khánh Ly trong liveshow đầu tiên của sự nghiệp là những nghệ sỹ tên tuổi và những người bạn nghề thân thiết đã gắn bó với chị trong nhiều giai đoạn khác nhau: Nghệ sỹ Nhân dân Quang Thọ, các ca sỹ Lê Anh Dũng, Minh Chuyên, Khắc Hòa và nhóm Dòng thời gian.

Đảm nhận vai trò Cố vấn nghệ thuật và Giám đốc âm nhạc, Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh đánh giá “Khát vọng tình yêu” là một dự án giàu tính nghệ thuật nhưng cũng đặt ra nhiều thử thách.

“Đây là một chủ đề rộng và không dễ thực hiện bởi chương trình kết hợp nhiều dòng nhạc, nhiều phong cách và hai nền văn hóa Việt Nam-Nga. Tuy nhiên, chính sự đa dạng ấy lại tạo nên sức hấp dẫn và bản sắc riêng cho liveshow,” Nghệ sỹ Nhân dân Quang Vinh nói./.

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