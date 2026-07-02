Đêm nhạc giao hưởng 'Crescendo' quy tụ đông đảo nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế

Tối 4/7, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Crescendo - Giao hưởng kết nối” sẽ chính thức diễn ra tại Nhà Bát Giác - Vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026, do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức thực hiện.

Đêm hòa nhạc quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi trong nước và quốc tế: Giáo sư-nghệ sỹ piano Nhật Bản Rintaro Akamatsu; nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc); nhạc trưởng Dustin Tiêu (Việt Nam); Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương (piano); Tiến sỹ Nguyễn Trinh Hương (piano); nghệ sỹ Trịnh Minh Hiền (violin); Nghệ sỹ Ưu tú Dương Minh Chính (violin); nghệ sỹ Lê Thu (guitar); nghệ sỹ Nguyễn Khắc Hòa (opera); nghệ sỹ Nguyễn Mỹ Dung (piano); ca sỹ Khánh Linh; ca sỹ Trần Nguyễn Kim Ngân, cùng sự góp mặt của các tài năng trẻ xuất sắc tham gia Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo 2026 và các nghệ sỹ đến từ Áo, Trung Quốc, Brunei.

Chương trình được dàn dựng như một hành trình âm nhạc, dẫn dắt người nghe đi qua nhiều miền cảm xúc, từ sức sống mùa Hè đến hồn cốt dân tộc, từ giao lưu quốc tế trở về với Hà Nội thân thương, để khép lại bằng thông điệp hòa bình chung của nhân loại.

Mở đầu đêm diễn là bản “Summer” (Mùa Hè) của Antonio Vivaldi, qua phần trình diễn của nghệ sỹ violin Trịnh Minh Hiền cùng dàn nhạc giao hưởng, mang đến không khí sôi động, tràn đầy sức sống của mùa Hè Hà Nội bên hồ Hoàn Kiếm.

Từ nhịp mở đầu rộn rã ấy, khán giả được dẫn dắt vào những giai điệu mang đậm bản sắc dân tộc. “Một vòng Việt Nam” vang lên dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Dustin Tiêu. Tiếp nối là ca khúc kết nối tình hữu nghị quốc tế “Hello Việt Nam” qua tiếng hát của Shamiyeh Christina - tài năng trẻ đến từ nước Áo, cái nôi âm nhạc của thế giới, cùng Nguyễn Hữu Quân (Việt Nam), hai gương mặt trẻ xuất sắc của Liên hoan, gửi gắm lời chào nồng hậu đến bạn bè quốc tế.

Hòa nhạc tiếp tục đưa khán giả và bạn bè quốc tế chu du khắp Việt Nam qua những làn điệu dân ca quen thuộc: “Trống cơm,” “Qua cầu gió bay,” “Bèo dạt mây trôi.”

Không gian âm nhạc tiếp tục được mở rộng ra thế giới với những tác phẩm kinh điển: “The Nightingale” (Họa mi) của Alexander Alyabiev, qua giọng ca soprano Trần Nguyễn Kim Ngân, và trích đoạn opera nổi tiếng “Largo al factotum” trong vở “Il Barbiere di Siviglia” (Người thợ cạo thành Seville) của Gioachino Rossini, qua phần trình diễn của nghệ sỹ opera Nguyễn Khắc Hòa.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn của ca sỹ Khánh Linh với ca khúc “Bài ca hy vọng,” tác phẩm “Miền Nam quê hương ta ơi” của nhạc sỹ Huy Du, qua phần biểu diễn của Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương và Nghệ sỹ Ưu tú Dương Minh Chính, tác phẩm “Người Hà Nội” - một concerto cho hai piano, được hai nghệ sỹ quốc tế thể hiện: Rintaro Akamatsu (Nhật Bản) và Guorong Liang (Trung Quốc). Tiếp đó là một ca khúc đậm chất Brunei do nhóm nghệ sỹ đến từ Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Brunei trình diễn, mang đến tinh thần giao lưu và kết nối các nền văn hóa.

Khép lại đêm hòa nhạc là ca khúc nổi tiếng thế giới “We are the world” với sự góp mặt của toàn bộ dàn nhạc, dàn hợp xướng, các nghệ sỹ và những tài năng trẻ xuất sắc của Crescendo 2026. Tiết mục khép lại chương trình như một lời nhắn gửi về hòa bình, về tình hữu nghị và sự kết nối giữa các dân tộc, được cất lên bằng ngôn ngữ chung của âm nhạc./.

'Giai điệu vượt thời gian': Không gian nghệ thuật đề cao quyền tác giả âm nhạc Chương trình nghệ thuật hứa hẹn mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những giá trị nghệ thuật được lan tỏa bằng tinh thần thượng tôn pháp luật và sự trân trọng sáng tạo.

Với quy mô quốc tế, sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi cùng một chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, “Crescendo - Giao hưởng kết nối” hứa hẹn sẽ trở thành một dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa nghệ thuật của Thủ đô, góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là điểm đến của các sự kiện âm nhạc và giao lưu văn hóa quốc tế. (Ảnh: BTC)