Điện ảnh Việt Nam cần học những gì từ Hollywood?

Hội thảo Công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ - Một số mô hình sản xuất thành công và bài học cho Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Từ lâu Hollywood đã nổi tiếng toàn cầu nhờ những câu chuyện đậm tính đại chúng, các gương mặt minh tinh, tài tử và một nền công nghiệp lớn mạnh.

Đó là điều đáng mơ ước, nhưng một kinh đô điện ảnh hào nhoáng không nhất thiết phải là đích đến của điện ảnh Việt. "Nói cách khác, Việt Nam học Hoa Kỳ để làm điện ảnh tốt hơn, chứ không phải để trở thành một 'Hollywood châu Á.'"

Đây là nhận định của đạo diễn, nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh ngày 3/7, tại hội thảo "Công nghiệp điện ảnh Hoa Kỳ - Một số mô hình sản xuất thành công và bài học cho Việt Nam" thuộc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Sự kiện cũng là hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW về xây dựng nền công nghiệp điện ảnh đậm đà bản sắc.

Đạo diễn của "Đại tiệc trăng máu 8" cho rằng điện ảnh Việt nên học Hollywood ở các triết lý và phương pháp trong đào tạo, cũng tư duy và thái độ làm nghề, từ đó lĩnh hội và làm chủ kỹ năng để kể tốt nhất những câu chuyện của riêng mình.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông nhấn mạnh Việt Nam có những chất liệu mạnh như di sản văn hóa, lịch sử, chiến tranh, có chung những ký ức tập thể, trải nghiệm đô thị hóa mạnh và nhiều vấn đề đương đại như bất bình đẳng… nhưng chưa luôn được khai thác sâu trong giáo dục điện ảnh.

"Điều cần thiết không phải học cách kể chuyện như Hollywood, mà học cách làm chủ công cụ kể chuyện hiện đại để kể những câu chuyện Việt Nam hiệu quả hơn," nhà làm phim này nhấn mạnh.

Thêm vào đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho rằng mô hình đào tạo điện ảnh Hoa Kỳ thành công không chỉ nhờ những bộ phim lớn, mà còn bởi những tư duy đào tạo như học bằng cách thực hành, thúc đẩy đào tạo liên ngành, gắn bó chặt chẽ với nền công nghiệp.

Nhà làm phim nhấn mạnh thêm rằng hệ thống đào tạo điện ảnh tại Mỹ luôn hướng đến đa dạng tư liệu tham khảo, có giảng viên là người đang làm nghề, giúp cho kiến thức có tính cập nhật và thời sự. Quan trọng không kém là người trên bục giảng luôn có ý thức khuyến khích và xây dựng tiếng nói cá nhân và bảo vệ góc nhìn sinh viên.

"Theo tôi mục tiêu cuối cùng của việc học hỏi này không phải là tạo ra những Hollywood của châu Á, mà là xây dựng một nền điện ảnh Việt đủ mạnh để hội nhập quốc tế, trong khi vẫn giữ được linh hồn dân tộc. Bởi lẽ mục đích của việc đào tạo nhà làm phim không chỉ để sản xuất nội dung, mà để trở thành những người kể chuyện có tri thức, bản sắc và trách nhiệm xã hội," ông nhận xét.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên Hằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Liên Hằng, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead (Đại học Columbia, Mỹ) đồng tình rằng những câu chuyện riêng của một dân tộc hoàn toàn có thể trở thành mối quan tâm chung của nhân loại, thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Bà dẫn chứng những tên tuổi như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca (Trung Quốc), Abbas Kiarostami (Iran), Trần Anh Hùng (Pháp, Việt) và Tony Bùi (Mỹ, Việt) đều không cố làm phim giống Hollywood, song vẫn đạt đến thành công trên quy mô quốc tế.

Theo bà Hằng, Hollywood thành công nhờ việc biết tận dụng công nghệ và nguồn lực của nhà nước để xây dựng một tổ hợp công nghiệp điện ảnh, từ đó tạo điều kiện để nghệ sỹ tài năng làm nên những bộ phim mang tính phổ quát, đậm chất bản sắc Mỹ, nhờ vậy chinh phục được thế giới.

"Tôi tin đó là bài học mà Việt Nam có thể thích nghi, tái kiến tạo và biến thành của riêng mình trong thế kỷ 21," bà Nguyễn Thị Liên Hằng kết luận./.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+) Trong phần chia sẻ của mình, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh (phim Thưa mẹ con đi) chỉ ra ưu thế đặc biệt của điện ảnh Hoa Kỳ là khả năng chuẩn hóa ngôn ngữ điện ảnh thành những mô hình có thể giảng dạy được. "Hollywood biến kể chuyện thành một cơ chế vận hành tương đối rõ ràng, nơi mỗi xung đột đều hướng tới cao trào, mỗi nhân vật đều có một hành trình biến đổi (character arc), mỗi cảnh quay đều phục vụ cho tính liên tục của cảm xúc và sự phát triển của câu chuyện. Chính tính hiệu quả đó khiến phim Mỹ trở thành công cụ lý tưởng trong đào tạo đạo diễn, đặc biệt với sinh viên ở giai đoạn đầu, khi họ cần học cách kể một câu chuyện 'đọc được,' 'hiểu được' và 'giữ được khán giả,'” đạo diễn này phân tích.

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