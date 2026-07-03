Du lịch Việt đón gần 12,3 triệu lượt khách quốc tế trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo báo cáo của Cục cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng) và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam đã đón khoảng 12,3 triệu lượt khách quốc tế (tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2025), đạt gần 49% kế hoạch năm. Trong khi đó, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, toàn ngành phục vụ khoảng 81 triệu lượt khách nội địa (đạt 54% so với kế hoạch); tổng doanh thu đạt khoảng 569 nghìn tỷ đồng, đạt 50,5% so với kế hoạch.

Tính riêng tháng Sáu (kỳ báo cáo từ ngày 26/5-25/6), khách quốc tế đến nước ta ước đạt 1,68 triệu lượt người (giảm 5,7% so với tháng trước, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước).

Những con số cho thấy du lịch Việt đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo đà hoàn thành mục tiêu năm, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số của quốc gia. Đồng thời thể hiện hiệu quả từ những chính sách mới, chuyển trọng tâm khai thác thị trường quốc tế của du lịch Việt.

Dấu ấn 6 tháng đầu năm

Thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, sáu tháng qua, xây dựng Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” trình Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và ý nghĩa của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đặt nền tảng phát triển thời kỳ mới cho toàn ngành.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi ngành du lịch được giao nhiệm vụ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế hai con số của đất nước.

Góp sức vào nền kinh tế chung, du lịch 6 tháng qua đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, đổi mới cho thấy quyết tâm của lãnh đạo ngành và các doanh nghiệp nước nhà. Một trong những điểm nhấn là công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.

Dàn thí sinh Miss Multicultural World 2026 thích thú khám phá di sản Tràng An. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong đó, nổi bật là tham gia và phối hợp tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch quan trọng như Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF), Hội chợ TRAVEX 2026 tại Philippines, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam-VITM 2026, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh…, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến và tăng cường hiệu quả truyền thông cho ngành.

Đồng thời, Cục đã đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam với Mastercard và VFS Global; triển khai Chiến dịch quảng bá 34 tỉnh, thành phố cùng Đại sứ Du lịch Việt Nam Greg Norman... Những hoạt động này góp phần mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, huy động nguồn lực xã hội, nâng cao hiệu quả xúc tiến, gia tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt.

Đáng chú ý, với định hướng của Cục, sự chủ động của các địa phương và đồng hành của doanh nghiệp đã tạo nên nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thúc đẩy nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan của du khách trong cao điểm nghỉ lễ.

Có thể thấy các hoạt động mà Cục triển khai đang bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó ưu tiên đẩy mạnh quảng bá, hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu về văn hóa, du lịch nhằm nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Nón lá, một trong những "chỉ dấu văn hóa" đậm bản sắc Việt Nam được du khách quốc tế ưa thích.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Với kết quả đạt được 6 tháng qua, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia cho biết sẽ tăng tốc với nhiều hoạt động để có thể sớm về đích năm 2026. Theo đó, vừa nghiên cứu, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách và nhiệm vụ triển khai Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” sau khi được ban hành, ngành du lịch sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về du lịch…; trình các đề án về phát triển du lịch đồng bằng sông Hồng, hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030…

Cục sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 82/NQ-CP, Chỉ thị số 08/CT-TTg, Công điện số 06/CĐ-TTg và Công điện số 34/CĐ-TTg; định hướng phát triển hệ thống doanh nghiệp du lịch có năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng du lịch toàn cầu; thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn và du lịch chăm sóc sức khỏe; đổi mới mạnh mẽ công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; hoàn thiện hệ thống thống kê du lịch theo thông lệ quốc tế; đồng thời tăng cường quản lý điểm đến, kiểm soát chất lượng dịch vụ, bảo vệ môi trường du lịch.

Trong lĩnh vực truyền thông, xúc tiến, quảng bá, Cục sẽ triển khai các chương trình xúc tiến tại các thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng; phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026; tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế WTM London 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế ITE 2026 và các sự kiện xúc tiến du lịch thường niên trong nước. Đồng thời, tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch toàn quốc năm 2027, các hội nghị du lịch quốc tế ACMECS, CLMV, CLV và Diễn đàn thường niên Du lịch xanh Quốc gia năm 2026.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trở thành “bệ đỡ” cho Cục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, kết nối dữ liệu ngành du lịch với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Điểm đến có biển được nhiều du khách Việt lựa chọn cho kỳ nghỉ Hè của gia đình. (Ảnh minh họa: Mai Mai/Vietnam+)

Để du lịch thực sự chuyển mình mạnh mẽ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đề nghị toàn ngành cần tiếp tục đổi mới tư duy, đi sâu phân tích chất lượng tăng trưởng, không chỉ dừng ở các chỉ tiêu về số lượng khách mà cần làm rõ đóng góp thực chất của du lịch đối với tăng trưởng kinh tế, các động lực tăng trưởng của thị trường, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, sự phát triển của hệ thống cơ sở lưu trú, các sản phẩm du lịch mới, những điểm sáng về xúc tiến, quảng bá...

Theo lãnh đạo Bộ, ngành du lịch cần quan tâm đánh giá các xu hướng mới như du lịch y tế, du lịch đường sắt, sự phát triển của các đường bay kết nối với các thị trường trọng điểm nhằm có cơ sở tham mưu hoạch định chính sách phù hợp.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số, Thứ trưởng Hồ An Phong đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các kịch bản tăng trưởng, đồng thời yêu cầu nghiên cứu kỹ từng thị trường trọng điểm, đề xuất các giải pháp đột phá, tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh liên kết giữa hàng không, địa phương, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú để tạo ra các sản phẩm, chương trình kích cầu có sức cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, nâng cao hiệu quả công tác điều phối liên ngành và huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển du lịch./.

Vườn quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: Vương Công Nam/Vietnam+)

Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,1 triệu lượt người, chiếm 82,6% lượng khách quốc tế đến và tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt 1,9 triệu lượt người, chiếm 15,7% và tăng 37,5%; bằng đường biển đạt 209,0 nghìn lượt người, chiếm 1,7% và tăng 15,2%.

Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới sau 5 tháng đầu năm 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến 5 tháng qua giúp du lịch Việt cán mốc cao nhất của giai đoạn 5 tháng đầu năm trong lịch sử toàn ngành. Riêng tháng 5, khách tăng gần 17% so với cùng kỳ 2025.