Siết công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên toàn quốc

Thời gian gần đây, ngành du lịch ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động du lịch để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Vi phạm phổ biến là việc tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép dưới danh nghĩa du lịch; kinh doanh dịch vụ du lịch trái quy định; quảng cáo, cung cấp thông tin sai sự thật; giả mạo trang web, tài khoản mạng xã hội của doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt dịch vụ du lịch; lừa dối người tiêu dùng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhận định các hành vi trên có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp trong mùa cao điểm du lịch Hè, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch, doanh nghiệp, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh du lịch và hình ảnh của du lịch Việt Nam.

Do đó, đơn vị này đã có văn bản về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, gửi các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú du lịch.

Theo đó, Cục đề nghị các đơn vị quản lý du lịch địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến kinh doanh du lịch trên địa bàn.

Địa phương phải đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch trên địa bàn tăng cường quản lý khách lưu trú, chủ động phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lợi dụng cơ sở lưu trú để thực hiện hoặc che giấu các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; mại dâm; đánh bạc; buôn bán người; tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật khác; kịp thời phối hợp với cơ quan Công an và cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu lợi dụng hoạt động du lịch để đưa người Việt Nam ra nước ngoài trái phép, tổ chức xuất cảnh trái phép, môi giới lao động trái phép, lừa đảo khách du lịch hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác; phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Quản lý thị trường, cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các cơ quan liên quan để xử lý theo quy định.

Các website có dấu hiệu giả mạo thường sử dụng nội dung, hình ảnh tương tự kênh chính thức nhằm tạo lòng tin trước khi yêu cầu người dùng đăng ký, cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Các đơn vị cũng phải thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn giả mạo doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên môi trường mạng; hướng dẫn doanh nghiệp và khách du lịch nhận diện các kênh thông tin chính thức, chỉ giao dịch, thanh toán qua các kênh chính thức; phối hợp xử lý các trường hợp giả mạo theo quy định…

Tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của khách du lịch; trường hợp vượt thẩm quyền hoặc có tính chất phức tạp, kịp thời báo cáo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để phối hợp xử lý.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về du lịch, xuất nhập cảnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các quy định pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tuyệt đối không tổ chức, môi giới, tiếp tay hoặc tham gia dưới bất kỳ hình thức nào vào các hoạt động đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài trái phép, trốn ở lại nước ngoài hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Doanh nghiệp thực hiện đúng nội dung giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành; không cho tổ chức, cá nhân khác thuê, mượn, sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành trái quy định.

Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực thông tin về chương trình du lịch, sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch cho khách hàng; không quảng cáo sai sự thật, không sử dụng các hình thức tiếp thị gây hiểu nhầm hoặc che giấu thông tin có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng.

Đặc biệt, đối với các sản phẩm “nghỉ dưỡng dài hạn,” ‘‘thẻ du lịch,” ‘‘sở hữu kỳ nghỉ’’ hoặc sản phẩm tương tự có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cần bảo đảm việc giới thiệu, quảng bá, tư vấn và giao kết hợp đồng tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật; không cam kết các quyền lợi vượt quá khả năng thực hiện hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho khách hàng…/.

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