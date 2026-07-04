Giá vàng thế giới chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp

Giá vàng thế giới tăng khoảng 2% trong tuần này, sau bốn tuần giảm liên tiếp, do số liệu việc làm mới của Mỹ làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất trong thời gian ngắn sắp tới.

Giá vàng giao ngay tăng 1,3% lên 4.174,21 USD/ounce trong phiên cuối tuần, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá vàng của Mỹ giao tháng 8/2026 tăng 1,5% lên 4.186,80 USD/ounce.

Trong tuần này, một trong những yếu tố có tác động xuyên suốt đến giá vàng là những dự đoán liên quan đến khả Fed tăng lãi suất.

Trong các phiên 1-2/7, giá kim loại quý này cùng tăng hơn 2% sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, làm giảm khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm nay.

Trong khi đó, trong phiên 30/6, có thời điểm giá vàng chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, khi những lo ngại về lạm phát bắt nguồn từ xung đột Trung Đông đã củng cố dự đoán Fed có thể tăng lãi suất. Giá vàng cũng giảm hơn 2% trong phiên 29/6 trước khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.

Báo cáo việc làm mới công bố cho thấy số lượng việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của Mỹ chỉ tăng 57.000 trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với mức tăng dự báo 110.000 mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó.

Theo ông Kelvin Wong, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty tài chính OANDA, với số liệu này, thị trường đang giảm khả năng Fed tăng lãi suất từ nay đến cuối năm cũng như quý 1 năm sau.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, các nhà giao dịch hiện chỉ dự đoán khoảng 54% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9 tới, giảm mạnh so với mức 66% trước khi số liệu việc làm được công bố. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Vàng có quý giảm giá đầu tiên kể từ năm 2024 trong quý 2/2026, với mức giảm sâu nhất kể từ quý 2/2013, do xung đột tại Trung Đông gây lo ngại về lạm phát, đưa đến khả năng lãi suất được duy trì ở mức cao. Mặc dù vàng thường được xem là công cụ để phòng ngừa lạm phát, nhưng lãi suất tăng cao lại có xu hướng gây áp lực lên tài sản không sinh lời này.

Trong khi đó, Hội đồng Vàng Thế giới cho biết các ngân hàng trung ương đã bổ sung ròng 41 tấn vàng vào dự trữ trong tháng 5/2026. Các ngân hàng trung ương vẫn được kỳ vọng sẽ là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu đối với giá vàng giao ngay trong dài hạn, mặc dù một số ngân hàng đã bán bớt lượng vàng nắm giữ gần đây để bảo vệ đồng tiền./.

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% sau báo cáo việc làm của Mỹ Giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.116,54 USD/ounce, còn giá vàng giao dịch kỳ hạn tại Mỹ cũng tăng 1,1% và chốt phiên ở mức 4.125,7 USD/ounce, sau khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến.

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