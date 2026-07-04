Thương mại Việt Nam-Israel hướng tới mốc gần 4 tỷ USD trong năm 2026

Quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Israel tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm 2026, với nhiều tín hiệu khả quan từ hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, cũng như việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA).

Phóng viên TTXVN tại Israel dẫn số liệu của Văn phòng Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại song phương ước đạt khoảng 1,93 tỷ USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt khoảng 555 triệu USD, tăng mạnh 35,7%, trong khi nhập khẩu từ Israel đạt khoảng 1,13 tỷ USD, giảm nhẹ khoảng 0,8%.

Đà tăng trưởng xuất khẩu cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang tận dụng hiệu quả hơn các ưu đãi từ VIFTA, có hiệu lực từ tháng 11/2024. Nếu thị trường quốc tế không có biến động lớn trong những tháng cuối năm, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2026 được dự báo sẽ vượt 3,9 tỷ USD, cao hơn mức gần 3,65 tỷ USD của năm 2025. Đáng chú ý, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel lần đầu tiên có thể vượt mốc 1 tỷ USD.

Trong cơ cấu hàng hóa xuất khẩu, thủy sản tiếp tục là một trong những nhóm hàng nổi bật, với kim ngạch thủy sản trong 6 tháng đầu năm là khoảng 40 triệu USD, tăng khoảng 30,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Israel hiện là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Sau giai đoạn sụt giảm trong năm 2025, xuất khẩu cá ngừ sang Israel đang phục hồi rõ nét. Riêng quý 1/2026, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này đạt gần 10 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh thương mại, hợp tác đầu tư giữa hai nước cũng tiếp tục được mở rộng. Tính lũy kế đến hết tháng 6/2026, Israel có 46 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 156 triệu USD, bao gồm cả phần tăng vốn và các thương vụ góp vốn, mua cổ phần trong tháng gần đây.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư khoảng 78,25 triệu USD vào Israel. Trong đó, thương vụ lớn nhất là VinES thuộc Tập đoàn Vingroup góp 40 triệu USD để sở hữu 5% cổ phần của StoreDot - doanh nghiệp công nghệ nổi tiếng trong lĩnh vực pin sạc siêu nhanh.

Mới đây, tại cuộc làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn và Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat, hai bên thống nhất thúc đẩy thực thi hiệu quả VIFTA, đồng thời sớm tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ nhằm rà soát và mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới.

Phía Israel đánh giá Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với quy mô dân số hơn 100 triệu người và đang trở thành trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới. Hai bên cũng xác định các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ nông nghiệp, y tế và đổi mới sáng tạo sẽ là những động lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế trong thời gian tới.

Với đà tăng trưởng hiện nay cùng hiệu ứng tích cực từ VIFTA, quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam-Israel được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu nâng quy mô trao đổi thương mại lên những mốc cao hơn trong các năm tiếp theo./.

Việt Nam-Israel tăng tốc triển khai VIFTA, mở rộng hợp tác thương mại, công nghệ Trong bối cảnh Hiệp định VIFTA đã có hiệu lực, hai nước cần khai thác hiệu quả hơn những lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế nhằm nâng kim ngạch thương mại lên mức cao hơn.