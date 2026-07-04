Quảng Trị ưu tiên thu hút đầu tư vào AI, bán dẫn và năng lượng tái tạo

Tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 nhằm định hình lại không gian kinh tế sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tạo động lực bứt phá và thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước có chọn lọc, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh Quảng Trị sẽ tập trung xúc tiến, thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao và có tính lan tỏa mạnh mẽ. Các lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu bao gồm công nghiệp bán dẫn, công nghệ hydrogen, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo, cùng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D).

Định hướng của địa phương là phát triển kinh tế hài hòa, bám sát xu hướng kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Tỉnh Quảng Trị cũng chú trọng tăng cường liên kết giữa khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với khu vực kinh tế trong nước nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa, đưa kinh tế tư nhân thực sự trở thành động lực quan trọng.

Đặc biệt, công tác xúc tiến đầu tư năm 2026 của Quảng Trị diễn ra trong bối cảnh địa phương có sự thay đổi lớn về địa giới hành chính. Chương trình xúc tiến đầu tư sẽ gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của quốc gia và địa phương, phù hợp với chủ trương hợp nhất hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị cũ thành tỉnh Quảng Trị mới, triển khai tổ chức chính quyền hai cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh nhấn mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2026 phải được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới và đa dạng hóa các nội dung.

Tỉnh Quảng Trị kiên quyết phấn đấu triển khai các dự án đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng các dự án gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường hay an ninh quốc phòng. Đồng thời, Quảng Trị sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với các nhà đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, củng cố lòng tin vững chắc và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến các dòng vốn mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong năm 2026 như chưa có quy chế phối hợp đồng bộ giữa xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy đôi lúc còn phức tạp; hạ tầng kỹ thuật và quỹ đất sạch chưa đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của các siêu dự án quốc tế và vẫn còn tình trạng nhà đầu tư năng lực kém triển khai chậm tiến độ.

Để triển khai hiệu quả Chương trình năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, địa phương chủ động rà soát danh mục dự án, xây dựng cơ sở dữ liệu, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư từ khâu khảo sát đến thực hiện dự án, quyết tâm đưa kinh tế Quảng Trị đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Nhìn lại năm 2025, năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận những kết quả tích cực, tạo bệ phóng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo. Địa phương đã chủ động tổ chức nhiều đoàn công tác ngoại tỉnh và quốc tế, quảng bá sâu rộng tiềm năng, thế mạnh tại các thị trường trọng điểm như Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào…; đồng thời duy trì kết nối chặt chẽ với các hiệp hội doanh nghiệp lớn như JETRO, KOTRA, EUROCHAM…

Nhờ môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch và thông thoáng, Quảng Trị đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn kinh tế lớn như Tập đoàn Sun Group, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)…

Trong năm 2025, tỉnh có 1.323 doanh nghiệp và 920 đơn vị trực thuộc đăng ký thành lập mới với tổng vốn hơn 12.543 tỷ đồng; thu hút 172 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 113.400 tỷ đồng.

Riêng lĩnh vực FDI ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc với 8 dự án mới có tổng vốn đăng ký lên đến 230,675 triệu USD cùng 56,17 triệu USD thu hút qua các hình thức đầu tư khác./.

Cây sen mở hướng phát triển nông nghiệp xanh và chế biến sâu ở Quảng Trị Từ những vùng đất trũng, ruộng lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương ở Quảng Trị đã chuyển sang trồng sen lấy hạt, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến sâu đến du lịch trải nghiệm.