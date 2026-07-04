Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

World Cup 2026 đã chính thức xác định xong 16 đội bóng xuất sắc góp mặt ở vòng 1/8 gồm Canada, Mexico, Mỹ (ba đội chủ nhà), Maroc, Paraguay, Pháp, Brazil, Na Uy, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia; cùng đó là 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết: Canada-Maroc, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia./.
Tin cùng chuyên mục
Xác định xong 16 đội góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026
World Cup 2026 đã chính thức xác định xong 16 đội bóng xuất sắc góp mặt ở vòng 1/8, cùng đó là 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết.
World Cup 2026: Cairo thức trắng sau kỳ tích của đội tuyển Ai Cập
Sau tiếng còi mãn cuộc, tại các điểm xem bóng đá như các quán cafe và quán ăn trong những con ngõ ở khắp thủ đô cũng như nhiều địa điểm khác, người dân Ai Cập như bùng nổ trong niềm vui và hạnh phúc.
Argentina nhọc nhằn vượt ải Cape Verde sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở
Argentina đã phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Lionel Messi tiếp tục thiết lập nên những cột mốc mới tại World Cup
Lionel Messi đã thiết lập nên những cột mốc lịch sử mới sau khi ghi bàn trong trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.
Australia thua Ai Cập, đại diện châu Á sạch bóng tại World Cup 2026
Bóng đá châu Á đã không còn đại diện nào ở World Cup 2026 sau khi Australia để thua Ai Cập 2-4 trên chấm sút luân lưu may rủi tại vòng 1/16.
Xem trực tiếp Argentina-Cape Verde tại World Cup 2026 trên kênh nào?
Cape Verde muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026, nhưng sẽ rất khó thành khi mà đối thủ của họ tại vòng 1/16 chính là đương kim vô địch Argentina.
World Cup 2026: Ghế nóng của đội tuyển Đức đổi chủ
Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận đã mở các cuộc trao đổi với Huấn luyện viên Jurgen Klopp – người được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia.
Nhận định Colombia vs Ghana: Luis Díaz cùng James Rodríguez sẽ che mờ 'Sao Đen'?
Sự đột biến của những ngôi sao trên hàng công có thể giúp Colombia giành chiến thắng trước Ghana, đội đã phần nào bộc lộ điểm yếu duy trì sự tập trung ở những phút cuối trận gặp Croatia tại vòng bảng.
Toàn cảnh World Cup: Ronaldo và Bồ Đào Nha trải qua "chuyến tàu lượn cảm xúc"
Vòng 1/16 của FIFA World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những cảm xúc nghẹt thở khi Bồ Đào Nha vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé đi tiếp.
Nhận định Australia vs Ai Cập: Mohamed Salah bế tắc trước đội bóng xứ sở "Chuột túi”?
Màn so tài tại vòng 1/16 World Cup 2026 giữa Australia và Ai Cập hứa hẹn là một trận chiến cân bằng, chặt chẽ, nơi bản lĩnh thực dụng đối đầu với nguồn năng lượng tấn công của đại diện châu Phi.
Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 4/7: Xác định 3 đội cuối vào vòng 1/8
Vòng 32 đội sẽ khép lại vào sáng 4/7, cùng đó là ba đội tuyển còn lại góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2026 cũng chính thức được xác định.
Nhận định Argentina vs Cape Verde: Ronaldo gọi, Messi sẽ lập tức trả lời?
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bước tiếp vào vòng 1/8 World Cup năm nay. Người hâm mộ chắc chắn sẽ chờ đợi cái tên tiếp theo tiến vào vòng 16 đội là Lionel Messi.
World Cup 2026: Xác định 12 đội vào vòng 1/8, Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cùng giành được chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7 để tạo nên trận "chung kết sớm" được mong đợi tại vòng 1/8 World Cup 2026.
Cristiano Ronaldo thiết lập thêm hàng loạt kỷ lục tại World Cup
Ở tuổi 41 và 147 ngày, siêu sao Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ nhiều tuổi nhất góp mặt và ghi bàn tại vòng knock-out World Cup.
Xem trực tiếp trận Thụy Sĩ-Algeria tại World Cup 2026 trên kênh nào, ở đâu?
Sau hành trình vòng bảng ấn tượng, Thụy Sĩ đang hướng đến mục tiêu đánh bại Algeria để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026 đồng thời có lần đầu thắng 3 trận liên tiếp ở sân chơi thế giới.
Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha 'đại chiến' Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup
Cristiano Ronaldo và Gonçalo Ramos thay nhau tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Croatia, để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Thắng đậm Áo, Tây Ban Nha hiên ngang bước vào vòng 1/8 World Cup 2026
Marc Cucurella và Mikel Oyarzabal có ngày thi đấu ấn tượng để giúp Tây Ban Nha thắng đậm Áo 3-0, qua đó ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.
Ghana đặt mục tiêu nối dài hành trình của bóng đá châu Phi tại World Cup 2026
Đánh giá về trận đấu với Colombia, HLV Jordan Ayew nhận định cơ hội của 2 đội là ngang nhau và khẳng định Ghana sẽ thi đấu hết mình để mang lại niềm tự hào cho đất nước cũng như cho bóng đá châu Phi.
Xem trực tiếp Bồ Đào Nha-Croatia tại World Cup 2026 trên kênh nào?
Vào lúc 6g sáng hôm nay (3/7, theo giờ Việt Nam), Bồ Đào Nha và Croatia sẽ bước vào trận "đại chiến" tranh tấm vé vòng 1/8 World Cup 2026.
Nhận định Thụy Sĩ vs Algeria: "Kẻ tám lạng, người nửa cân", lịch sử gọi tên ai?
Trận đấu giữa Thụy Sĩ và Algeria không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé vào vòng 1/8 mà còn mang theo những nỗi ám ảnh lịch sử từ quá khứ, hứa hẹn tạo nên một màn so tài rực lửa và khó lường.
Nhận định Bồ Đào Nha vs Croatia: Đối đầu 'bạn già' Modric, Ronaldo lại 'tịt ngòi’?
Cristiano Ronaldo cần đánh bại “bóng ma” ở vòng knock-out đã ám ảnh tiền đạo này trong quá khứ, và CR7 cũng cần các đồng đội hỗ trợ để có thể đưa Bồ Đào Nha vượt qua thử thách mang tên Croatia.
Toàn cảnh World Cup: Kane hóa "thần" giúp Anh ngược dòng, chủ nhà Mỹ đối đầu Bỉ
Trong khi nhiều ông lớn gặp khó ở vòng knock-out đầu tiên, đội tuyển Anh cũng phải trải qua 90 phút đầy căng thẳng trước Cộng hòa dân chủ Congo để giành quyền đi tiếp tại World Cup 2026.
Nhận định Tây Ban Nha vs Áo: Đấu trí chiến thuật, Yamal tiếp tục tỏa sáng?
Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha sẽ chạm trán đối thủ cực kỳ khó chịu là đội tuyển Áo. Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng khó lường với những gì đôi bên đã thể hiện ở vòng bảng.
Lịch trực tiếp World Cup 2026 ngày 3/7: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hẹn nhau ở vòng 1/8
Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ biến trận "chung kết sớm" ở vòng 1/8 World Cup 2026 thành hiện thực nếu như cùng giành chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7.
World Cup 2026: Khi niềm vui chiến thắng phủ bóng tang thương
Ít nhất 4 người thiệt mạng và 28 người bị thương trong các cuộc tụ tập quanh khu vực Tượng đài Thiên thần Độc lập – địa điểm vốn được xem là “trái tim” của những lễ hội bóng đá tại thủ đô Mexico City.
Xác định 10 đội đi tiếp, 5 cặp đấu vòng 1/8 World Cup 2026
Vòng 1/8 World Cup 2026 đã chính thức xác định được 10 đội tuyển giành quyền đi tiếp, cùng 5 cặp đấu tranh vé góp mặt ở vòng tứ kết.
World Cup 2026: Cổ động viên Mỹ “phủ kín” Quảng trường Quốc gia
Tối 1/7/2026, người hâm mộ bóng đá Mỹ tại thủ đô Washington đổ về khu Fan Zone ở Quảng trường Quốc gia để cổ vũ cho đội nhà trong trận đấu với Bosnia và Herzegovina.
World Cup 2026: Algeria quyết tạo nên lịch sử trước Thụy Sĩ
Algeria đang rất quyết tâm đánh bại Thụy Sĩ để hướng tới việc viết nên trang sử mới, vượt qua thành tích lọt vào vòng 1/8 tại World Cup 2014 dưới thời Vahid Halilhodzic.
Xem trực tiếp Mỹ-Bosnia & Herzegovina tại World Cup 2026 trên kênh nào?
Trận đấu giữa Mỹ và Bosnia & Herzegovina thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 7g sáng 2/7 (theo giờ Việt Nam), trên sân Levi's.
Bỉ ngược dòng siêu kịch tính, giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026
Romelu Lukaku và Youri Tielemans cùng nhau lập công để giúp Bỉ giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Senegal để giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026.