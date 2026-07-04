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Vòng đấu loại trực tiếp World Cup 2026

World Cup 2026 chính thức xác định 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết là Canada-Morocco, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia.

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World Cup 2026 đã chính thức xác định xong 16 đội bóng xuất sắc góp mặt ở vòng 1/8 gồm Canada, Mexico, Mỹ (ba đội chủ nhà), Maroc, Paraguay, Pháp, Brazil, Na Uy, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Ai Cập, Argentina và Colombia; cùng đó là 8 cặp đấu tranh vé vào tứ kết: Canada-Maroc, Paraguay-Pháp, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh, Mỹ-Bỉ, Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Argentina-Ai Cập và Thụy Sĩ-Colombia./.

(TTXVN/Vietnam+)
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