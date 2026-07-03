Xem trực tiếp Argentina-Cape Verde tại World Cup 2026 trên kênh nào?

Argentina sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với Cape Verde ở vòng 1/16 World Cup 2026 trên sân Hard Rock (Miami, Mỹ) vào lúc 5 giờ sáng 4/7 (theo giờ Việt Nam).

Đây được nhận định là cặp đấu chênh lệch nhất vòng 32 đội. Argentina đang là đương kim vô địch trong khi Cape Verde mới chỉ lần đầu được hưởng không khí World Cup.

Tại World Cup 2026, Argentina đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng khi kết thúc bảng đấu của mình bằng ngôi đầu với 3 trận toàn thắng.

Trong đội hình của Argentina, Lionel Messi vẫn đang tỏa sáng khi ghi 6 bàn thắng (ghi ở cả 3 trận đấu), đồng thời thiết lập nên hàng loạt kỷ lục.

Với những gì đã thể hiện, Argentina không chỉ hướng đến tấm vé vòng 1/8 mà còn nuôi tham vọng trở thành đội tuyển đầu tiên sau Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup.

Bên kia chiến tuyến, World Cup 2026 giống như một câu chuyện cổ tích với Cape Verde khi đội bóng này vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tham dự.

Trên hành trình đó, Cape Verde đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng với việc cầm chân cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay. Và giờ, đội bóng này đang rất muốn viết tiếp câu chuyện của mình.

"Mục tiêu của chúng tôi là chơi một trận thật tốt và giành quyền đi tiếp," huấn luyện viên Bubista chia sẻ trước trận đấu. "Cape Verde vẫn còn giấc mơ tại World Cup và sẽ làm tất cả để biến điều đó thành hiện thực."

Tuy nhiên, đây chắc chắn là điều không hề dễ dàng khi mà Argentina vượt trội so với Cape Verde. Liệu sự lì lợm và tâm lý không có gì để mất có giúp đại diện châu Phi làm nên "địa chấn"?

Trận đấu giữa đương kim vô địch Argentina và tân binh Cape Verde sẽ được trực tiếp trên các kênh VTV3, VTV6 và VTV9./.

Nhận định Argentina vs Cape Verde: Ronaldo gọi, Messi sẽ lập tức trả lời? Siêu sao Cristiano Ronaldo đã cùng đội tuyển Bồ Đào Nha bước tiếp vào vòng 1/8 World Cup năm nay. Người hâm mộ chắc chắn sẽ chờ đợi cái tên tiếp theo tiến vào vòng 16 đội là Lionel Messi.