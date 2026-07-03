World Cup 2026: Ghế nóng của đội tuyển Đức đổi chủ

Bóng đá Đức lại bước vào một giai đoạn biến động mới sau thất bại sớm tại World Cup 2026. Chỉ 4 ngày sau khi đội tuyển Đức bị Paraguay loại ở vòng 1/16, Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã chính thức từ chức, khép lại gần 3 năm dẫn dắt “Cỗ xe tăng.”

Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) xác nhận đã mở các cuộc trao đổi với ông Jurgen Klopp – người được xem là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia.

Trong thông báo ngày 3/7, DFB cho biết chiến lược gia Klopp đã bày tỏ rằng ông “về cơ bản sẵn sàng” tiếp quản đội tuyển Đức. DFB cũng xác nhận sẽ bắt đầu đàm phán với chiến lược gia từng dẫn dắt Câu lạc bộ Liverpool (Anh) và Câu lạc bộ Borussia Dortmund (Đức), đồng thời cảm ơn Huấn luyện viên Nagelsmann vì quãng thời gian cầm quân vừa qua.



Quyết định ra đi của Huấn luyện viên Nagelsmann được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 giờ tại trụ sở DFB ở Frankfurt để bàn về tương lai của ông. Nhà cầm quân 38 tuổi vốn còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng thất bại tại World Cup 2026 đã khiến hành trình ấy khép lại sớm hơn dự kiến.

Trong thông điệp chia tay, Huấn luyện viên Nagelsmann thừa nhận đây là quyết định không hề dễ dàng, nhưng ông cho rằng đội tuyển Đức cần một sự khởi đầu mới sau cú sốc bị loại sớm. Ông cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì không thể mang lại thêm những hương vị bóng đá đáng nhớ tại kỳ World Cup năm nay.



Việc DFB nhanh chóng hướng tới chiến lược gia Klopp cho thấy bóng đá Đức không muốn lặp lại kịch bản chần chừ như sau các kỳ World Cup 2018 và 2022, khi nhiều ý kiến cho rằng liên đoàn đã giữ Huấn luyện viên không còn phù hợp quá lâu. Huấn luyện viên Joachim Loew chỉ rời ghế 3 năm sau thất bại ở World Cup 2018, còn Huấn luyện viên Hansi Flick cũng phải mất thêm một năm sau World Cup 2022 mới chia tay đội tuyển.



Chiến lược gia Nagelsmann từng được xem là một lựa chọn đầy hứa hẹn của DFB. Ông là một trong những Huấn luyện viên trẻ nổi bật nhất của bóng đá Đức, từng dẫn dắt các Câu lạc bộ Hoffenheim, RB Leipzig và Bayern Munich (cùng của Đức).

Sau khi được bổ nhiệm trong giai đoạn chuẩn bị cho EURO 2024, ông gia hạn hợp đồng rồi tiếp tục ký mới hồi đầu năm 2025, với thời hạn đến sau EURO 2028.



Dưới thời "thuyền trưởng" Nagelsmann, đội tuyển Đức từng cho thấy dấu hiệu hồi sinh ở EURO 2024 khi vượt qua vòng bảng trước khi dừng bước ở tứ kết sau trận thua Tây Ban Nha – đội sau đó lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, thất bại trước Paraguay ở World Cup 2026 tiếp tục nối dài chuỗi kết quả gây thất vọng của đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới.



Kể từ sau chức vô địch World Cup 2014, "Cỗ xe tăng" liên tục chật vật ở các giải đấu lớn. Họ bị loại ngay từ vòng bảng ở World Cup 2018 và 2022, dừng bước ở vòng 1/8 EURO 2020, rồi thua Tây Ban Nha tại EURO 2024 ngay trên sân nhà.

Trận thua Paraguay mới đây vì thế không chỉ là một cú sốc chuyên môn, mà còn là thêm một dấu hiệu cho thấy bóng đá Đức vẫn chưa tìm lại được vị thế vốn có.



Trong bối cảnh đó, Huấn luyện viên Klopp nổi lên như niềm hy vọng lớn nhất cho một cuộc tái thiết. Chiến lược gia 59 tuổi hiện vẫn còn hợp đồng với Red Bull trên cương vị Giám đốc bóng đá toàn cầu. Tuy nhiên, theo truyền thông Đức, ông được cho là có thỏa thuận miệng cho phép rời vị trí này nếu nhận lời dẫn dắt đội tuyển quốc gia.



Nếu đạt được thỏa thuận, ông Klopp sẽ trở thành người được kỳ vọng đưa “Cỗ xe tăng” thoát khỏi chuỗi sa sút kéo dài suốt hơn một thập kỷ. Và với DFB, việc mời được một Huấn luyện viên giàu cá tính, giàu thành tích và am hiểu sâu sắc bóng đá Đức như ông Klopp có thể là bước đi quan trọng để mở ra một chương mới cho đội tuyển từng nhiều năm là biểu tượng của sự ổn định và bản lĩnh ở đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh./.

Paraguay loại Đức khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu may rủi Paraguay đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi ở vòng 32 đội để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.