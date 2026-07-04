World Cup 2026: Người gác đền 40 tuổi làm nên câu chuyện kỳ diệu của Cape Verde

Hành trình cổ tích của Cape Verde tại World Cup 2026 đã khép lại, nhưng cách đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi rời giải chắc chắn sẽ còn được nhắc lại rất lâu.

Trước đương kim vô địch Argentina và siêu sao Lionel Messi, “Những chú cá mập xanh” đã chiến đấu đến tận những phút cuối của hiệp phụ, chỉ chịu gục ngã với tỷ số 2-3 trong trận đấu vòng 1/16 mà họ đã đẩy đối thủ hùng mạnh đến sát bờ vực bị loại.

Với phần đông người hâm mộ, việc Cape Verde dừng bước trước Argentina có lẽ là kết cục đã được dự báo. Nhưng điều ít ai nghĩ tới là đội bóng lần đầu góp mặt ở World Cup lại có thể khiến nhà vô địch thế giới phải toát mồ hôi trong suốt hơn 2,5 tiếng nghẹt thở.

Trên sân vận động ở Miami Gardens (Mỹ), khoảng cách giữa một "gã khổng lồ" của bóng đá thế giới và một đội tuyển đến từ đảo quốc có dân số chỉ hơn 500.000 người - bằng khoảng 1% Argentina gần như bị xóa nhòa.

Tâm điểm của câu chuyện ấy là thủ môn Vozinha - “người gác đền” 40 tuổi đã trở thành biểu tượng cho hành trình kỳ diệu của Cape Verde ở giải đấu năm nay.

Trước thềm World Cup, điều anh mong mỏi nhất chỉ đơn giản là mẹ anh có thể tận mắt chứng kiến con của mình thi đấu trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Cuối cùng, Vozinha không chỉ có được điều đó, mà anh còn biến kỳ World Cup đầu tiên của Cape Verde thành một câu chuyện khiến cả thế giới phải nhớ tên. Lượng người theo dõi trên mạng xã hội của thủ thành này cũng đã tăng vọt từ khoảng 50.000 lên hơn 19 triệu trong thời gian diễn ra giải đấu.

Cape Verde bước vào giải với rất ít kỳ vọng, nhưng càng chơi, họ càng khiến người ta phải nhìn mình bằng con mắt khác. Đội bóng này mở màn bằng trận hòa không bàn thắng trước Tây Ban Nha, sau đó tiếp tục giành thêm hai trận hòa đầy kịch tính trước Uruguay và Saudi Arabia để vượt qua vòng bảng.

Dù không thắng một trận nào ở World Cup 2026, nhưng Cape Verde vẫn đi tiếp - thành quả ấy lại càng làm cho hành trình của họ thêm đặc biệt. Và rồi, trước Argentina ở vòng knock-out, Cape Verde suýt viết nên một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup.

Argentina rốt cuộc vẫn thắng, nhưng chiến thắng ấy đến trong vô vàn nhọc nhằn và nhờ vào bàn ấn định tỷ số ở giữa hiệp phụ thứ hai (được tính là pha phản lưới của Diney Borges).

Nếu không có Vozinha, Cape Verde cũng đã không thể đứng vững lâu đến vậy trước sức ép nghẹt thở của nhà vô địch thế giới. Chỉ riêng trong khoảng 60 phút cuối trận, thủ thành này đã liên tiếp từ chối những cơ hội tưởng như mười mươi của Messi.

Phút 63, anh lao ra khép góc và dùng chính cơ thể cản cú sút cận thành của siêu sao Argentina. Mười phút sau, một quả đá phạt của Messi dường như đã cuộn vào góc lưới, nhưng Vozinha vẫn kịp bay người, dùng đầu ngón tay đẩy bóng đi. Trong thời gian bù giờ, anh lại xuyên qua "rừng cầu thủ" để bắt gọn một cú đá phạt khác của số 10.

Chưa dừng lại ở đó, cuối hiệp phụ đầu tiên, khi Messi tung cú dứt điểm ở rìa vòng cấm sau một tình huống bóng bật ra, Vozinha thêm một lần đổ người đấm bóng cứu thua.

Bốn lần ngăn cản Messi, vô số lần hóa giải những pha hãm thành của Argentina, Vozinha đã chơi một trận đấu khiến ngay cả thất bại cũng không thể làm lu mờ màn trình diễn của anh. Trong một trận đấu mà Cape Verde ở rất gần kỳ tích, người đội trưởng thầm lặng ấy đã đứng sừng sững như "lá chắn" cuối cùng trước đội bóng số 1 thế giới.

Dĩ nhiên, phần thưởng mà Cape Verde nhận được không chỉ là những tràng pháo tay. Việc lọt tới vòng 1/16 giúp đội bóng này nhận 11 triệu USD tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nhưng giá trị lớn hơn nhiều nằm ở chỗ họ đã bước ra ánh sáng của sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh, buộc cả thế giới phải nhắc đến mình bằng sự tôn trọng.

Cape Verde rời giải như một trong những đội bóng để lại nhiều cảm xúc nhất. Bởi đôi khi, ở World Cup, điều khiến người ta nhớ mãi không chỉ là ai nâng cúp, mà còn là cách một đội bóng nhỏ bé dám mơ, dám chiến đấu và suýt chạm tay vào điều tưởng như không thể./.

Argentina nhọc nhằn vượt ải Cape Verde sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở Argentina đã phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng mới giành được chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Cape Verde để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.