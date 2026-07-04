Australia thua Ai Cập, đại diện châu Á sạch bóng tại World Cup 2026

Đội tuyển Australia đã không thể viết tiếp hành trình của mình tại World Cup 2026 khi để thua Ai Cập và phải nói lời chia tay từ vòng 32 đội.

Australia thua chung cuộc 2-4 ở loạt luân lưu may rủi sau khi cầm hòa Ai Cập 1-1 trong 120 phút căng thẳng.

Trên sân Dallas, cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng để làm nên lịch sử tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Ai Cập là đội có khởi đầu thuận lợi khi có bàn mở tỷ số của Emam Ashour ngay phút thứ 13. Tuy nhiên, đại diện châu Phi đã không thể bảo toàn kết quả khi để cho đối thủ gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2 từ tình huống phản lưới nhà của Mohamed Hany.

Kết quả 1-1 được giữ nguyên khi thời gian chính thức cũng như 30 phút hiệp phụ khép lại, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua.

Australia thua Ai Cập ở loạt luân lưu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ở loạt "đấu súng," Australia để thua Ai Cập 2-4, qua đó khép lại hành trình và chưa thể giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out.

Thất bại của Australia khiến Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) không còn đại diện nào tại World Cup 2026. Trước đó, 8 đội bóng khác của châu Á là Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Qatar và Uzbekistan cũng đã dừng bước.

Còn với Ai Cập, họ đã viết nên trang sử mới khi có lần đầu tiên trong lịch sử thắng trận ở vòng knock-out World Cup. Thẳng tiến vào vòng 1/8, đối thủ của Ai Cập sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Argentina và Cape Verde./.

World Cup 2026: Xác định 12 đội vào vòng 1/8, Tây Ban Nha đối đầu Bồ Đào Nha Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã cùng giành được chiến thắng ở loạt trận sáng 3/7 để tạo nên trận "chung kết sớm" được mong đợi tại vòng 1/8 World Cup 2026.