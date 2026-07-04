Lionel Messi tiếp tục thiết lập nên những cột mốc mới tại World Cup

Lionel Messi tiếp tục thi đấu thăng hoa và để lại dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số trong trận Argentina gặp Cape Verde ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Bàn thắng này không chỉ mang đến lợi thế lớn cho Argentina mà còn giúp Lionel Messi thiết lập nên những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

Cụ thể, Messi đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận liên tiếp tại World Cup. Anh đã ghi đến 12 bàn trong chuỗi trận này – thành tích mà chắc chắn sẽ còn lâu mới bị phá vỡ.

Chuỗi ghi bàn của Messi bắt đầu từ vòng knock-out World Cup 2022. Anh lần lượt lập công trước Australia (vòng 1/8), Hà Lan (tứ kết), Croatia (bán kết) và Pháp (chung kết) để đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới sau 36 năm chờ đợi.

Bước vào World Cup 2026, Messi thậm chí còn thăng hoa hơn khi lập hat-trick vào lưới Algeria, ghi 2 bàn ở trận gặp Áo, 1 bàn trận gặp Jordan và 1 bàn vào lưới Cape Verde.

Chỉ sau 4 trận đấu Messi đã có được 7 bàn thắng, trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

Đáng chú ý, với bàn thắng ở vòng 1/16, Messi đã để lại dấu giày vào 12 bàn thắng ở vòng knock-out World Cup, gồm 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo.

Thành tích này giúp anh vượt qua Pele và Kylian Mbappe, những người cùng sở hữu 11 lần tham gia vào các bàn thắng ở vòng loại trực tiếp kể từ năm 1966.

Messi hiện cũng đã ghi được tổng cộng 20 bàn thắng để vững vàng ở vị trí cao nhất trong danh sách chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup./.

Xem trực tiếp Argentina-Cape Verde tại World Cup 2026 trên kênh nào? Cape Verde muốn viết tiếp câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026, nhưng sẽ rất khó thành khi mà đối thủ của họ tại vòng 1/16 chính là đương kim vô địch Argentina.