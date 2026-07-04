Argentina nhọc nhằn vượt ải Cape Verde sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở

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Đội tuyển Argentina đã trở thành cái tên tiếp theo giành quyền vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 3-2 trước Cape Verde.

Tuy nhiên, để có thể tiếp tục hành trình, Messi và các đồng đội đã phải trải qua hơn 120 phút căng thẳng với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Trên sân Miami, Argentina chính là đội mở đầu cho màn rượt đuổi kịch tính khi Lionel Messi ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 29 với cú vẩy má ngoài đẳng cấp đánh bại Vozinha.

Tuy nhiên, ngay đầu hiệp 2, Deroy Duarte đã khiến người hâm mộ chết lặng với pha dứt điểm thành bàn gỡ hòa 1-1 cho Cape Verde.

1-1 cũng là kết quả của thời gian thi đấu chính thức, buộc hai đội phải bước vào thời gian hiệp phụ để phân định thắng thua.

Trong 30 phút bù giờ, trận đấu đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính với cuộc cạnh tranh quyết liệt của hai đội.

Cape Verde đã có ngày thi đấu khó tin trước nhà đương kim vô địch. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lisandro Martínez đã đưa Argentina vươn lên dẫn Cape Verde 2-1 với cú sút căng bằng chân trái không cho thủ thành Vozinha có cơ hội cản phá ở phút 93.

Nhưng chỉ 10 phút sau, Sidny Lopes Cabral đã khiến tất cả ngỡ ngàng với cú sút xa ghi siêu phẩm vào lưới thủ thành Emiliano Martínez, gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde trước Argentina.

Kịch tính càng đẩy lên cao khi Argentina có bàn thắng thứ 3 khi Diney của Cape Verde vô tình thành “tội đồ” với pha phản lưới nhà sau tình huống đá phạt góc của Messi ở phút 111.

Cape Verde sau đó tiếp tục vùng lên nhưng tiếc rằng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi – 3-2 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến thắng này, Argentina sẽ bước vào vòng 1/8 để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Ai Cập – đội đã vượt qua Australia sau loạt luân lưu may rủi.

Còn với Cape Verde, họ xứng đáng nhận những lời ca ngợi sau những gì đã thể hiện kể từ đầu giải và đặc biệt là cuộc chạm trán với nhà đương kim vô địch./.

Đội hình ra sân Argentina: E. Martínez - Medina, Lisandro Martinez, Romero, Molina - Almada, Fernandez, Mac Allister, De Paul - Lautaro Martinez, Lionel Messi. Cape Verde: Vozinha - Cabral, Berges, Lopes, Moreina - Pina - Jovane Cabral, Deroy Duarte. Laros Duarte, Mendes - Nuno Da Costa. Argentina-Cape Verde 0-0 1': Trận đấu bắt đầu! Argentina-Cape Verde 0-0 5': Các cầu thủ Cape Verde đang nhập cuộc rất tự tin dù đối thủ của họ ở trận đấu này là nhà đương kim vô địch Argentina. Argentina-Cape Verde 0-0 10': Đội tuyển Argentina đang thi đấu khá chậm rãi trong những phút đầu trên sân Miami. Argentina-Cape Verde 0-0 14': Argentina đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong những phút đã qua, bắt đầu chơi ép sân nhưng chưa tạo ra tình huống đáng chú ý nào về phía khung thành của Vozinha. Pha tranh bóng giữa tiền đạo Lionel Messi (số 10) của Argentina với hậu vệ Diney Borges (số 3) của tuyển Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 0-0 15': Các cầu thủ Argentina vừa có pha phối hợp ăn ý và kết thúc bằng cú dứt điểm cắt mặt khung thành Cape Verde của Lionel Messi. Argentina-Cape Verde 0-0 17': Argentina được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Messi bị Cabral phạm lỗi. Cơ hội để Messi có thể ghi bàn từ chấm đá phạt. Argentina-Cape Verde 0-0 18': Messi thực cú đá thẳng về khung thành của Cape Verde nhưng chưa thể gây khó khăn cho Vozinha. Argentina-Cape Verde 0-0 24': Argentina đang gặp phải nhiều khó khăn trước một Cape Verde thi đấu chắc chắn, kỷ luật. Argentina-Cape Verde 1-0 29': Từ đường chuyền của Lisandro Martínez, Messi khống chế bóng tinh tế rồi tung ra cú dứt điểm đánh bại thủ thành Vozinha, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Argentina. Messi ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-0 38': Các cầu thủ Argentina đang chủ động giảm nhịp giống như đầu trận sau khi có bàn thắng mở tỷ số của Messi. Argentina-Cape Verde 1-0 45': Enzo Fernandez dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ thành Vozinha đã ngăn cản thành công. Argentina-Cape Verde 1-0 Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về Argentina với pha lập công của Lionel Messi. Niềm vui của cầu thủ Argentina sau pha lập công của Messi. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-0 53': Cape Verde có cú dứt điểm trúng khung thành đầu tiên, nhưng pha ra chân của Duarte lại đi đúng vị trí của thủ môn E Martinez. Argentina-Cape Verde 1-1 59': Cape Verde viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại World Cup 2026 khi Deroy Duarte xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chéo góc ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Argentina. Niềm vui của các cầu thủ Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-1 63': Thủ thành Vozinha tiếp tục thi đấu ấn tượng khi anh ngăn cản Messi lập cú đúp trong tình huống đối mặt. Argentina-Cape Verde 1-1 72': Argentina được hưởng quả đá phạt nguy hiểm ngay sát vòng 16m50 sau tình huống Messi bị phạm lỗi. Argentina-Cape Verde 1-1 73': Lionel Messi tung ra cú sút phạt hiểm hóc nhưng thủ thành Vozinha đã xuất sắc cản phá. Argentina-Cape Verde 1-1 80': Argentina tạo ra phá bóng nguy hiểm nhưng hậu vệ của Cape Verde đã ngăn cản thành công đường căng ngang của đối phương. Argentina-Cape Verde 1-1 88': Argentina đang tạo ra sức ép rất lớn về phía khung thành thủ môn Vozinha, nhưng hàng thủ của Cape Verde vẫn thi đấu chắc chắn để ngăn cản Messi và các thủ đối phương ghi bàn. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 1-1 90': Hiệp 2 có 8 phút bù giờ. Argentina-Cape Verde 1-1 90'+4: Messi lại mang về quả đá phạt nguy hiểm cho Argentina, khi lần này vị trí đặt bóng thuận với chân trái của siêu sao này. Argentina-Cape Verde 1-1 90'+5: Messi lại tung ra cú sút thẳng đưa bóng đi chìm nhưng lần này thủ thành Vozinha vẫn là người chiến thắng. Argentina-Cape Verde 1-1 90'+8: Thời gian thi đấu chính thức kết thúc! Cape Verde và Argentina hòa 1-1. Hai đội phải bước vào hiệp phụ phân định thắng thua. Argentina-Cape Verde 2-1 93': Lisandro Martínez tung ra cú sút căng bằng chân trái ghi bàn thắng để giúp Argentina dẫn 2-1. Lisandro ăn mừng sau khi lập công. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 2-2 103': Sidny Lopes Cabral đã khiến tất cả ngỡ ngàng với cú sút xa ghi siêu phẩm vào lưới thủ thành Emiliano Martínez, ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Cape Verde. (Ảnh: AFP/TTXVN) Argentina-Cape Verde 2-2 105'+3: Hiệp phụ đầu tiên khép lại với kết quả 2-2 đầy bất ngờ. Argentina-Cape Verde 3-2 111': Từ tình huống đá phạt góc của Messi, Cristian Romero bằng vào đánh đầu ghi bàn giúp Argentina vươn lên dẫn 3-2. Argentina-Cape Verde 3-2 116': Lopes Cabral thực hiện cú sút phạt rất nguy hiểm nhưng thủ thành Emiliano đã thi đấu cảnh giác để cản phá. Argentina-Cape Verde 3-2 120': Hiệp phụ thứ 2 có 3 phút bù giờ. Argentina-Cape Verde 3-2 Hết giờ! Argentina là đội giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 3-2 trước Cape Verde.