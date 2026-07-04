Lịch thi đấu chi tiết các trận vòng 1/8 World Cup 2026

Sau loạt trận vòng 32 đội vô cùng căng thẳng, World Cup 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục diễn ra kịch tính khi bước vào vòng 1/8.

Ở vòng 1/8, người hâm mộ sẽ được chứng kiến nhiều trận cầu hấp dẫn, như “đại chiến” Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha, Brazil-Na Uy, Mexico-Anh hay Argentina-Ai Cập...

Theo lịch thi đấu, 8 trận đấu thuộc vòng 1/8 sẽ diễn ra từ ngày 5-8/6.

Trận mở màn vòng 1/8 sẽ là cuộc chạm trán giữa Canada và Maroc trên sân Houston vào lúc 0g sáng 5/7 (theo giờ Việt Nam).

4 tiếng sau trận đấu này, Pháp cũng sẽ tiếp tục hành trình bằng màn chạm trán thử thách mang tên Paraguay trên sân Lincoln Financial Field.

Sang ngày 6/7, vòng 1/8 sẽ tiếp tục guồng quay với hai trận cầu hấp dẫn. Brazil gặp Na Uy vào lúc 3g, trong khi Mexico đối đầu Anh lúc 7g.

Ngày 7/7 sẽ có ba trận đấu, trong đó tâm điểm chính là trận “chung kết sớm” giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vào lúc 2g.

Đến 7g sáng 7/7, chủ nhà Mỹ sẽ có màn chạm trán đội tuyển Bỉ. Đội nào thắng ở cặp đấu này sẽ gặp đội thắng cặp Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha.

Vào lúc 23g tối 7/7, nhà đương kim vô địch Argentina sẽ gặp Ai Cập.

Vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ khép lại bằng trận đấu giữa Thụy Sĩ và Colombia vào lúc 3g sáng 8/7.

Lịch thi đấu vòng 1/8 World Cup 2026 Ngày 5/7

0g00 Canada-Maroc (VTV3, VTV6, VTV9)

4g00 Paraguay-Pháp (VTV3, VTV6, VTV10) Ngày 6/7

3g00 Brazil-Na Uy (VTV3, VTV6, VTV9)

7g00 Mexico-Anh (VTV3, VTV6, VTV9) Ngày 7/7

2g00 Mỹ-Bỉ (VTV3, VTV6, VTV9)

7g00 Bồ Đào Nha-Tây Ban Nha (VTV3, VTV6, VTV9)

23g00 Argentina-Ai Cập (VTV3, VTV6, VTV9) Ngày 8/7

3g00 Thụy Sĩ-Colombia (VTV3, VTV6, VTV9)