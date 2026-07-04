World Cup 2026: Cairo thức trắng sau kỳ tích của đội tuyển Ai Cập

Đội tuyển bóng đá Ai Cập tiếp tục viết nên kỳ tích mới trong hành trình tại World Cup 2026 sau khi giành chiến thắng trước Australia trên loạt sút luân lưu.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tại các điểm xem bóng đá như các quán càphê dọc sông Nile, các quán cafe và quán ăn trong những con ngõ ở khắp thủ đô cũng như nhiều địa điểm khác trên cả nước, người dân Ai Cập như bùng nổ trong niềm vui và hạnh phúc.

Tại quận trung tâm Zamalek - một trong những điểm xem bóng đá sôi động nhất ở thủ đô Cairo, những lá cờ đỏ-trắng-đen xuất hiện ở khắp nơi. Những tiếng hô vang “Ai Cập! Ai Cập," tên đội trưởng Mohamed Salah cùng các đồng đội được xướng lên trong tiếng reo hò không dứt. Nhiều người trèo lên ghế, lên bàn, giơ cao điện thoại ghi lại khoảnh khắc mà họ gọi là “một đêm lịch sử” của bóng đá nước nhà.

Chỉ ít phút sau trận đấu, các tuyến phố lớn ở Cairo đã ken đặc người. Đặc biệt, khu vực các cây cầu bắc qua sông Nile ở trung tâm thành phố trở thành tâm điểm của lễ hội đường phố tự phát. Ôtô, xe máy nối đuôi nhau thành từng đoàn dài, cắm đầy quốc kỳ Ai Cập, vừa di chuyển vừa bấm còi inh ỏi, vẫy cờ, hô vang tên các cầu thủ và hát những bài ca bóng đá quen thuộc. Không khí lễ hội ấy không chỉ dừng lại ở thủ đô. Từ Alexandria, Giza cho tới nhiều thành phố khác, người dân cũng đồng loạt đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng mà họ xem là một cột mốc mới của bóng đá nước nhà.

Một cổ động viên trẻ cho biết: “Đêm nay chắc chắn sẽ không ai ngủ. Chúng tôi tự hào về đội tuyển, tự hào vì Ai Cập đang viết nên câu chuyện của riêng mình ở World Cup."

Nhiều người hâm mộ đánh giá rằng chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui, mà còn thắp lên niềm tin rằng đội tuyển Ai Cập hoàn toàn có thể tiếp tục tạo nên bất ngờ ở chặng đường phía trước.

Trong mắt họ, World Cup 2026 không còn là sân khấu để “Các Pharaoh” góp mặt cho đủ, mà là nơi đội bóng Bắc Phi đang thực sự trở thành một đối thủ đáng gờm.

Điều đặc biệt là giữa men say chiến thắng, nhiều cổ động viên Ai Cập vẫn dành sự quan tâm tới bóng đá Việt Nam. Khi được hỏi có muốn gửi lời nhắn tới người hâm mộ Việt Nam hay không, không ít người chia sẻ rằng họ biết Việt Nam là một quốc gia rất yêu bóng đá, đồng thời bày tỏ hy vọng bóng đá Việt Nam sẽ góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2030./.

Australia thua Ai Cập, đại diện châu Á sạch bóng tại World Cup 2026 Bóng đá châu Á đã không còn đại diện nào ở World Cup 2026 sau khi Australia để thua Ai Cập 2-4 trên chấm sút luân lưu may rủi tại vòng 1/16.