World Cup 2026: FIFA cân nhắc đổi giờ trận đấu Mexico-Anh do giông bão

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang cân nhắc điều chỉnh giờ thi đấu trận vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Mexico và Anh, do lo ngại giông bão có thể ảnh hưởng đến cuộc so tài diễn ra trên sân vận động Azteca ở thủ đô Mexico City.

Trận đấu hiện được ấn định khởi tranh lúc 18h00 ngày 5/7 theo giờ địa phương (tức 7h00 ngày 6/7 theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, FIFA đang tính đến phương án cho trận đấu diễn ra sớm hơn nếu dự báo thời tiết tiếp tục cho thấy nguy cơ mưa giông lớn vào buổi chiều tối tại Mexico City.

Một nguồn thạo tin cho biết FIFA đặc biệt lo ngại nguy cơ ngập úng và những gián đoạn có thể phát sinh trong quá trình tổ chức trận đấu.

Tuy FIFA chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng khả năng thay đổi giờ thi đấu đã vấp phải phản ứng từ phía đội tuyển Mexico. Huấn luyện viên Javier Aguirre bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng việc điều chỉnh lịch vào sát ngày thi đấu sẽ làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch chuẩn bị của đội bóng chủ nhà.

Phát biểu trên Radio Formula, huấn luyện viên Aguirre cho biết nếu trận đấu bị đẩy lên sớm hơn, ban huấn luyện sẽ phải thay đổi gần như toàn bộ lịch trình đã chuẩn bị trước đó. Nhà cầm quân của Mexico nhấn mạnh ông và các cầu thủ không hề thoải mái với viễn cảnh này, dù vẫn sẽ phải tuân thủ quyết định của FIFA.

Nếu lịch thi đấu thay đổi, đội tuyển Anh cũng sẽ chịu tác động đáng kể trong khâu chuẩn bị. “Tam sư” dự kiến đến Mexico City vào tối 4/7 và tập buổi cuối vào ngày 5/7 tại sân tập của câu lạc bộ UNAM Pumas ở khu vực phía Nam thủ đô.

Việc trận đấu diễn ra sớm hơn có thể khiến đội bóng của huấn luyện viên Gareth Southgate có ít thời gian hơn để thích nghi với điều kiện thi đấu tại Mexico City, nơi nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển.

Theo các nhà khoa học, việc thi đấu ở độ cao lớn có thể ảnh hưởng rõ rệt tới thể lực và khả năng hồi phục của cầu thủ do áp suất khí quyển thấp hơn và lượng ôxy giảm. Họ sẽ cần một giai đoạn thích nghi đủ dài để hạn chế cảm giác mệt mỏi và duy trì trạng thái thi đấu tốt nhất.

Cuộc đối đầu Mexico-Anh là trận đấu thứ 5 và cũng là trận cuối cùng của World Cup 2026 được tổ chức tại Mexico City./.

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